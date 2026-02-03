Accueil » Galaxy Tab S12 Ultra et Tab S12+ : des modèles repérés (avec Watch Ultra 2) avant l’Unpacked de fin d’été

Galaxy Tab S12 Ultra et Tab S12+ : des modèles repérés (avec Watch Ultra 2) avant l’Unpacked de fin d’été

Galaxy Tab S12 Ultra et Tab S12+ : des modèles repérés (avec Watch Ultra 2) avant l’Unpacked de fin d’été

À quelques semaines du premier Galaxy Unpacked de 2026 — celui qui doit lever le voile sur la série Galaxy S26 — Samsung travaille déjà, en coulisses, sur le « reste » de son année. Et comme souvent, ce ne sont pas des teasers qui parlent en premier, mais des bases de données : la GSMA IMEI database vient de faire apparaître plusieurs références qui pointent vers de nouvelles tablettes haut de gamme et des montres.

Plusieurs fuites convergent sur un Unpacked fin février (le 25 février 2026 est la date la plus probable). Traditionnellement, Samsung enchaîne ensuite sur un deuxième temps fort fin été/début automne — souvent le moment où les pliables, les montres et parfois les tablettes occupent la scène.

C’est précisément ce que suggèrent les nouveaux signaux repérés par Smartprix : des entrées « pré-lancement » dans la base GSMA IMEI.

Ce que révèlent les entrées IMEI : deux Galaxy Tab S12… et pas de « Galaxy Tab S12 » tout court

D’après les listings repérés, Samsung préparerait :

Galaxy Tab S12 Ultra 5G — SM-X946B

— SM-X946B Galaxy Tab S12+ 5G — SM-X846B

Le détail qui fait tiquer : aucune trace d’une Galaxy Tab S12 « standard » à ce stade.

Bien sûr, un IMEI listing n’est pas un communiqué : il ne confirme ni caractéristiques, ni design, ni date exacte. Mais, il valide généralement une chose utile : le produit existe dans la chaîne de préparation.

Pourquoi l’absence du modèle « standard » est crédible ?

Samsung a déjà joué avec la structure de sa gamme. La série Galaxy Tab S11, par exemple, avait fait le choix d’un duo Tab S11 + Tab S11 Ultra, en zappant le modèle Plus.

Voir le « Plus » revenir (Tab S12+) tout en laissant le modèle de base hors radar peut donc indiquer un nouveau calibrage : une gamme tablette « premium » recentrée autour de deux tailles, deux prix, deux usages.

Côté montres : Galaxy Watch 9 et « Watch Ultra 2″ apparaissent aussi

Dans la même base GSMA IMEI, deux montres sont mentionnées :

Galaxy Watch 9 — SM-L345U

Galaxy Watch Ultra 2 — SM-L716U

Là encore, zéro spec dans la base. Mais, un point est intéressant : l’appellation « Galaxy Watch Ultra 2 » suggère — au moins symboliquement — une évolution plus nette qu’un simple rafraîchissement cosmétique.

Samsung prépare un second acte « premium » pour 2026

En lisant ces entrées, trois hypothèses se dégagent :

Deux tablettes haut de gamme, pas trois : Si Samsung ne sort que les Galaxy S12+ et Galaxy S12 Ultra, elle simplifie l’offre — et rend le « milieu de gamme premium » plus lisible. C’est aussi un moyen de pousser plus haut le panier moyen sur un marché tablette où la croissance se fait davantage par le haut que par le volume. Le Ultra devient une famille à part entière : La « Galaxy Watch Ultra 2 » sur la montre, « Ultra » sur la tablette : Samsung continue d’installer l’idée que l’Ultra n’est pas un suffixe, mais une stratégie (matériaux, endurance, écran, capteurs, écosystème). Un calendrier probable : l’ombre d’un Unpacked fin été : Smartprix évoque une fenêtre de 6 à 7 mois entre apparition IMEI et annonce publique, ce qui pointerait naturellement vers août ou septembre 2026.

C’est cohérent avec la mécanique Samsung : les pliables d’abord, puis les wearables, parfois avec un segment tablette selon la narration du moment.

Ces entrées GSMA IMEI n’expliquent pas « ce que seront » les Galaxy Tab S12 et Watch 9/Ultra 2. Mais elles confirment une réalité simple : Samsung a déjà lancé la phase logistique de son second semestre. Et si l’absence d’une Tab S12 standard se confirme, ce ne sera pas un détail — ce sera un signal sur la façon dont Samsung veut vendre ses tablettes : moins de choix, plus de segmentation, plus de valeur perçue.