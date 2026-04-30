Apple a longtemps été protégé par ses contrats d’approvisionnement massifs. Mais, la flambée du prix de la mémoire, tirée par les centres de données IA, pourrait finir par rattraper l’iPhone, le MacBook et toute la chaîne hardware de Cupertino.

La mémoire devient le nouveau point de pression

Selon le Financial Times, le coût de la mémoire dans l’iPhone pourrait passer d’environ 10 % du coût des composants à près de 45 % dès l’an prochain. Une hausse vertigineuse, portée par la demande des géants de l’IA, qui verrouillent les capacités de production pour alimenter leurs serveurs.

Gartner anticipe déjà une hausse de 130 % des prix DRAM et SSD d’ici fin 2026, avec un impact potentiel de +13 % sur les smartphones et +17 % sur les PC.

L’IA aspire les puces du marché

Le problème est simple : les serveurs IA consomment énormément de mémoire. Nvidia, les hyperscalers et les grands acteurs du cloud sécurisent leurs stocks à coups de paiements anticipés massifs, laissant les fabricants de smartphones et PC se battre pour le reste.

À cela s’ajoute une tension supplémentaire sur les circuits imprimés. Reuters rapporte que la guerre en Iran perturbe l’approvisionnement en matériaux clés pour les PCB, avec des prix en hausse pouvant atteindre 40 % en avril.

Apple face à un choix délicat

Pour Apple, l’équation est brutale : augmenter les prix, ou rogner ses marges. La décision pèsera bientôt sur John Ternus, qui doit succéder officiellement à Tim Cook comme CEO le 1er septembre 2026.

La marque peut absorber une partie du choc, notamment grâce à ses marges élevées et au prix déjà premium des options de stockage. Mais si la pression continue, les prochains iPhone Pro, MacBook Pro M6, iPhone Fold ou éventuel iPhone Ultra pourraient servir de première zone d’absorption tarifaire.

La fin des prix prévisibles ?

Apple a bâti une partie de sa force sur la stabilité : gammes lisibles, prix maîtrisés, montée en gamme progressive. Mais l’IA change la nature même de la chaîne d’approvisionnement.

Si la mémoire devient la ressource la plus disputée du marché, l’iPhone ne sera plus seulement victime de son propre succès. Il devra aussi rivaliser avec les data centers qui alimentent l’IA mondiale.