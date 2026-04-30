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Divine : le retour de Vine avec vidéos 6 secondes et sans IA

Près d’une décennie après sa disparition, Vine renaît sous une nouvelle forme. Baptisée Divine, cette application soutenue par Jack Dorsey relance le format culte des vidéos de 6 secondes, avec une ambition étonnamment claire : corriger une erreur du passé.

Un comeback piloté par ses anciens créateurs

Le projet est financé par l’organisation « and Other Stuff » de Jack Dorsey, sans objectif de rentabilité immédiate. À la manœuvre, on retrouve Evan Henshaw-Plath, alias « Rabble », qui a orchestré la reconstruction technique de la plateforme.

L’enjeu était colossal : récupérer et réassembler des archives Vine issues notamment de l’Archive Team, stockées sous forme de fichiers bruts de plusieurs dizaines de gigaoctets. Résultat, Divine propose aujourd’hui près de 500 000 vidéos restaurées, avec leurs vues, likes et commentaires d’origine.

Le retour d’un format simple… mais exigeant

Divine reprend l’ADN de Vine :

vidéos courtes (6 secondes)

lecture en boucle

création rapide et spontanée

Mais, l’application ne se contente pas de recycler un concept. Elle introduit une règle forte : pas de contenu généré par IA. Les utilisateurs doivent filmer directement via l’app ou prouver l’origine de leurs vidéos.

Un positionnement radical, dans un écosystème saturé de contenus automatisés.

Une plateforme pensée pour les créateurs, pas les algorithmes

Contrairement à TikTok ou Instagram, Divine semble vouloir ralentir le tempo. Le lancement s’est fait progressivement :

100 000 vidéos lors des premiers tests

300 000 avant le lancement

500 000 aujourd’hui

Ce rythme est en partie dû aux créateurs historiques eux-mêmes, qui ont poussé l’équipe à privilégier la qualité et l’authenticité plutôt qu’un déploiement précipité.

Parmi eux, Lele Pons, figure emblématique de Vine, déjà présente sur la plateforme.

Une nostalgie… mais surtout une critique du présent

Divine ne joue pas seulement sur la nostalgie. L’application incarne une réaction à l’évolution des réseaux sociaux :

surproduction de contenu

domination des algorithmes

montée des vidéos générées par IA

En revenant à un format contraint et humain, Divine propose une alternative presque minimaliste.

Une seconde chance pour Vine… ou un pari risqué ?

Reste une question centrale : Vine a disparu une première fois faute de modèle économique solide. Divine pourra-t-elle éviter le même destin ?

Le fait que le projet ne vise pas la rentabilité immédiate lui donne du temps. Mais dans un marché dominé par TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels, la nostalgie ne suffira pas.

Ce retour est surtout un test : peut-on encore créer un réseau social centré sur la créativité… sans dépendre de l’IA ni des algorithmes massifs ?