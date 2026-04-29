Lumia transforme le wearable en bijou. Avec Lumia 2, la startup américaine lance des boucles d’oreilles intelligentes capables de suivre le flux sanguin vers la tête pour générer des indicateurs de bien-être liés à l’énergie, au sommeil, à la fatigue ou à la concentration.

Lumia 2 : Un capteur santé dans un format bijou

Lumia 2 se présente sous diverses forme (huggie, cuffs ou studs), avec finitions or et argent. La version cuff ne nécessite pas de piercing, tandis que la technologie SwitchBack permettrait de fixer le capteur à certaines boucles d’oreilles classiques.

Le cœur du système s’appelle Lumia Core : un dos de boucle d’oreille intelligent qui embarque le capteur PreciseLight de seconde génération, la batterie, les processeurs et les autres capteurs de bien-être. Il se porte uniquement à l’oreille gauche, même si les bijoux sont vendus par paire.

Le flux sanguin comme nouveau signal de bien-être

Lumia affirme que son placement dans l’oreille permet de capter des signaux que les montres et bagues connectées peuvent manquer. L’appareil suit notamment le flux sanguin vers la tête, mais aussi le sommeil, la température, le cycle et un score quotidien proche du « readiness score ».

Toutefois, la marque insiste sur un point important : Lumia 2 n’est pas un dispositif médical et ne formule pas de promesses de diagnostic, de traitement ou de détection de maladie. Il s’agit d’un outil de suivi du bien-être et des habitudes.

Une autonomie pensée pour le port continu

Avec un poids inférieur à 1 gramme, Lumia présente son produit comme l’un des wearables bien-être les plus discrets du marché. Les boucles sont conçues pour être portées jour et nuit, y compris sous la douche, pendant le sommeil ou l’exercice. Le système de batteries interchangeables permettrait environ une semaine d’autonomie par pack.

Un wearable plus intime, plus mode, plus invisible

Lumia 2 arrive d’abord aux États-Unis et au Canada au prix de 249 dollars, avec une expansion internationale prévue plus tard. Compatible iOS et Android, le produit sera proposé via réservations anticipées et Kickstarter.

Ce lancement dit beaucoup de l’avenir des objets connectés. Après la montre et la bague, le prochain territoire pourrait être celui du bijou presque invisible : un capteur que l’on ne porte plus comme un gadget, mais comme une extension naturelle du style personnel.