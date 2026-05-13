Alors que le marché des wearables sature entre montres connectées, bagues IA et lunettes intelligentes, Sony continue d’explorer une catégorie beaucoup plus pragmatique : le confort thermique personnel. Avec le lancement du Reon Pocket Pro Plus, la marque japonaise affine un concept atypique devenu, au fil des étés, presque visionnaire.

Ni gadget fitness, ni accessoire futuriste destiné à remplacer un smartphone, ce wearable agit comme une climatisation miniature portée directement sur le corps. Et dans un contexte de vagues de chaleur de plus en plus fréquentes en Europe, Sony semble miser sur un besoin très concret : rester au frais sans dépendre d’un ventilateur ou d’une pièce climatisée.

Un wearable qui refroidit réellement la peau

Le Reon Pocket Pro Plus repose toujours sur la technologie du refroidissement thermoélectrique via l’effet Peltier. Concrètement, un module métallique refroidi électriquement vient se positionner à la base du cou, une zone stratégique où les vaisseaux sanguins sont proches de la surface de la peau.

L’objectif n’est donc pas de souffler de l’air froid comme un ventilateur portable classique, mais de créer une sensation thermique plus directe et plus efficace. Selon Sony, cette nouvelle génération améliore les performances de refroidissement d’environ 20 %, avec un gain annoncé de 2 °C par rapport au précédent modèle.

Le constructeur explique également avoir retravaillé l’algorithme de gestion thermique. Le système analyse désormais plus finement la température ambiante ainsi que celle du dispositif afin d’adapter automatiquement l’intensité du refroidissement.

Cette approche illustre bien la stratégie actuelle des wearables : moins de gadgets spectaculaires, davantage d’assistance discrète et contextuelle.

Une conception pensée pour un usage quotidien

Visuellement, le Reon Pocket Pro Plus conserve la philosophie des précédents modèles. L’appareil se glisse derrière la nuque, sous un vêtement, avec un petit ventilateur chargé de dissiper la chaleur interne du module.

Mais, Sony a visiblement travaillé les détails ergonomiques. Le maintien autour du cou et des épaules a été amélioré afin d’éviter les mouvements parasites pendant la marche ou les trajets quotidiens. Un point essentiel pour un produit censé être porté pendant plusieurs heures.

La marque ajoute également un mécanisme d’arrêt automatique destiné à éviter toute surchauffe du système — un élément important pour un appareil en contact prolongé avec la peau.

L’autonomie progresse elle aussi. Sony annonce jusqu’à 10 heures d’utilisation sur le deuxième niveau de refroidissement le plus élevé, ce qui place le produit dans une logique d’usage réellement mobile : transports, bureau, événements extérieurs ou déplacements urbains estivaux.

Le Pocket Tag devient central dans l’expérience

La nouveauté la plus intéressante est peut-être ailleurs : dans le nouveau Pocket Tag de deuxième génération livré avec l’appareil. Ce petit capteur externe mesure la température et l’humidité ambiantes afin d’aider le wearable à ajuster automatiquement son comportement thermique. Sony cherche ici à transformer son produit en système adaptatif plutôt qu’en simple accessoire manuel.

L’utilisateur peut toujours piloter les réglages via une application mobile, mais l’entreprise insiste sur le fait que le dispositif reste largement autonome une fois configuré.

Cette évolution rappelle une tendance plus large dans la tech portable : les appareils deviennent moins dépendants d’une interaction constante avec le smartphone et gagnent progressivement en intelligence contextuelle.

Sony parie sur une nouvelle catégorie de wearable

Le plus intéressant dans cette annonce est sans doute la vision produit qu’elle révèle. Alors que de nombreux acteurs misent sur l’IA générative ou les assistants visuels embarqués, Sony continue d’investir dans une niche très spécifique : le wearable utilitaire. Et contrairement à certaines expérimentations parfois abstraites du secteur, le Reon Pocket répond à un problème immédiatement compréhensible.

Dans un monde où les températures estivales battent régulièrement des records, les technologies de refroidissement personnel pourraient progressivement devenir une catégorie à part entière. Le marché reste encore confidentiel, mais Sony bénéficie ici d’un avantage : plusieurs années d’itérations depuis le premier lancement issu du crowdfunding en 2019.

Le Reon Pocket Pro Plus est annoncé à 229 € en Europe. Aucune disponibilité américaine n’a encore été confirmée.

Sony semble ainsi transformer une idée qui paraissait autrefois excentrique en une proposition de plus en plus cohérente — à mi-chemin entre accessoire vestimentaire, objet de confort et wearable intelligent.