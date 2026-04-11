Motorola semble préparer un Razr 70 très fidèle à la formule actuelle, mais plus expressif dans ses finitions. De nouveaux rendus relayés par plusieurs sites spécialisés montrent le futur pliable à clapet dans trois coloris Pantone — Sporting Green, Hematite et Violet Ice — avec un design global presque inchangé par rapport au Razr 60.

Razr 70 : Un look familier, mais plus travaillé dans la matière

Les images attribuées à YTechB montrent un Razr 70 qui conserve la silhouette classique de la gamme : grand écran pliable interne, écran externe compact, double module photo horizontal et châssis de type clapet. Plusieurs reprises évoquent aussi des textures différentes selon les coloris, avec des finitions qui pourraient aller du rendu textile à une surface plus structurée.

Cela prolongerait une stratégie déjà visible chez Motorola, qui utilise régulièrement des matières et teintes Pantone pour distinguer ses Razr.

Le coloris Sporting Green semble être la version la plus affirmée visuellement, tandis que Hematite et Violet Ice jouent une carte plus sobre. Un quatrième coloris est aussi évoqué dans certaines fuites, sans confirmation claire à ce stade.

Peu de changements visibles sur le format

Sur le plan du design pur, tout indique que Motorola ne cherche pas à réinventer son pliable « standard ». Les dimensions d’écran évoquées restent proches de celles du Razr 60, avec un écran interne autour de 6,9 pouces et un écran externe d’environ 3,6 pouces. Les fuites TENAA relayées le mois dernier allaient déjà dans ce sens.

Cette continuité est cohérente avec le Razr 60 actuel, que Motorola commercialise avec un écran interne de 6,9 pouces, une batterie de 4 500 mAh et une puce MediaTek Dimensity 7400X.

Des évolutions surtout sur la fiche technique

Là où le Razr 70 pourrait davantage évoluer, c’est sous la coque. Les rumeurs parlent de configurations montant à 8 Go, 12 Go, voire 16 Go de RAM, avec un stockage pouvant aller jusqu’à 1 To. Côté photo, plusieurs sources évoquent un changement notable : Motorola pourrait remplacer l’ultra grand-angle par un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3x, accompagné d’un capteur principal 50 mégapixels et d’une caméra frontale 32 mégapixels.

La batterie resterait autour de 4 500 mAh, soit le même niveau que le modèle actuel, tandis que le chipset exact n’est pas encore clairement établi. Des fuites précédentes évoquaient simplement une puce plus rapide que celle du Razr 60, sans consensus totalement stabilisé pour l’instant.

Motorola traite le Razr « standard » comme un produit mûr

Le plus intéressant dans cette fuite est peut-être ce qu’elle ne montre pas. Motorola ne semble pas considérer le Razr 70 comme un produit à réinventer visuellement, mais comme une gamme déjà suffisamment installée pour entrer dans une phase d’ajustement. La différenciation passerait donc par les textures, les couleurs, la mémoire et le module photo, plutôt que par un grand bouleversement esthétique. Cette lecture est une inférence à partir des rendus publiés et des spécifications qui circulent.

Dans un marché des pliables à clapet où beaucoup de modèles commencent à se ressembler, ce choix peut être intelligent. Un téléphone ne doit pas forcément tout changer chaque année ; parfois, il suffit de devenir un peu plus désirable, un peu plus polyvalent et un peu mieux fini.