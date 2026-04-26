X passe à l’étape suivante dans sa stratégie produit. La plateforme d’Elon Musk vient de lancer XChat, une application de messagerie indépendante disponible d’abord sur iOS, avec messages privés, groupes, partage de fichiers et appels audio/vidéo.

XChat permet de discuter avec ses contacts X sans repartir de zéro : la connexion se fait via le compte X, et le réseau existant est automatiquement disponible. L’app met aussi en avant des fonctions de confidentialité comme les messages éphémères, l’édition ou la suppression de messages pour tous, le blocage des captures d’écran, l’absence de publicité et de tracking.

X affirme également que les messages sont chiffrés de bout en bout et protégés par un PIN. Prudence toutefois : des experts avaient déjà émis des réserves sur les précédentes promesses de chiffrement de X, notamment autour des métadonnées et de certaines protections avancées.

XChat : Un relais pour les Communautés

Le lancement arrive au bon moment pour X. La plateforme ferme Communautés, jugé trop peu utilisé et envahi par le spam, et pousse les groupes vers XChat. Cela pourrait donner à l’app un premier réservoir d’utilisateurs actifs dès son lancement.

C’est le point le plus intéressant. Elon Musk avait longtemps vendu X comme une application universelle, capable de tout réunir au même endroit : réseau social, paiements, messagerie, IA, contenus créateurs. Avec XChat, la stratégie semble évoluer vers une suite d’applications spécialisées autour de X.

Ce n’est pas forcément un recul. Une messagerie privée exige de la clarté, de la confiance et une expérience plus calme que le fil principal de X. Mais pour convaincre face à Signal, WhatsApp ou Telegram, XChat devra prouver que sa sécurité est solide, pas seulement affirmée.