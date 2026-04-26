Rogbid poursuit son offensive sur le marché des wearables accessibles avec un produit plus discret qu’une montre, mais tout aussi ambitieux dans son discours. La nouvelle Rogbid SR15 se présente comme une bague connectée fine, légère et pensée pour le suivi santé au quotidien, avec un prix de lancement fixé à 99,99 dollars sur la boutique officielle de la marque.

Rogbid SR15 : Une bague ultra-fine qui mise d’abord sur le confort

La Rogbid SR15 adopte un format de 3,0 mm d’épaisseur pour seulement 3,2 grammes, avec une construction en alliage de titane. La marque met aussi en avant une certification IP68, de quoi viser un port continu au fil de la journée, y compris dans des usages plus actifs.

Sur un marché où l’acceptation du produit passe avant tout par le confort, cette finesse est clairement l’un des arguments centraux du modèle.

Côté fonctions, la Rogbid SR15 reprend les grands classiques désormais attendus sur ce type de produit : fréquence cardiaque, mesure de l’oxygène sanguin, suivi du sommeil et détection du stress, avec un fonctionnement 24/7 via des capteurs PPG. Rogbid ajoute aussi un suivi du cycle menstruel, signe que la marque cherche à élargir le spectre d’usage plutôt qu’à se limiter au simple fitness.

Sur le papier, la fiche est complète ; dans les faits, comme souvent avec ce genre d’appareils abordables, la qualité réelle dépendra surtout de la précision des capteurs et de la maturité de l’application compagnon.

Plus de 100 sports, vibrations et gestes : Rogbid veut enrichir l’expérience

La marque annonce plus de 100 modes sportifs, couvrant notamment la course, le vélo, la natation ou le yoga. La Rogbid SR15 ajoute aussi des alertes par vibration pour les appels, SMS et alarmes, ainsi que des commandes gestuelles permettant par exemple de passer une vidéo ou de contrôler la musique avec un double tap.

C’est sans doute là que Rogbid cherche à se différencier le plus à ce niveau de prix : transformer la bague en mini-interface portable, et pas seulement en capteur biométrique passif.

Une autonomie correcte, sans promesse hors norme

Sur la batterie, les informations publiées convergent vers une autonomie annoncée allant jusqu’à 5 jours sur une charge, avec un étui qui étend l’usage total jusqu’à 10 jours. D’autres reprises évoquent une batterie interne de 20 mAh et une recharge magnétique.

Ce n’est pas spectaculaire face aux références les plus endurantes du marché, mais cela reste cohérent pour une bague connectée fine intégrant vibration et suivi continu.

Un positionnement prix très agressif

Le vrai levier de la Rogbid SR15, c’est son tarif. La bague est listée à 99,99 dollars sur la boutique officielle Rogbid, avec plusieurs coloris — or, argent, noir et une édition spéciale FIFA World Cup 2026 — ainsi que des tailles allant de 7 à 14. À ce niveau, Rogbid ne cherche pas à rivaliser frontalement avec Oura sur le prestige ou l’écosystème logiciel ; la marque joue plutôt la carte de l’accès, avec une promesse simple : offrir l’essentiel d’une smart ring moderne pour un ticket d’entrée bien plus bas.

La Rogbid SR15 raconte quelque chose d’assez net sur l’évolution du marché. La bague connectée n’est plus seulement un objet premium ou expérimental : elle devient un format que des marques plus offensives sur le prix tentent d’installer dans le quotidien. Rogbid avait déjà commencé à se positionner sur ce terrain, et la SR15 renforce cette logique avec un produit qui mise moins sur la rupture technologique que sur l’équilibre entre design, fonctionnalités et prix contenu.

C’est peut-être là sa meilleure carte : rendre la smart ring moins exclusive, donc potentiellement plus désirable pour un public curieux mais pas prêt à dépenser plusieurs centaines d’euros. Cette conclusion relève de l’analyse.