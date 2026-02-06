Accueil » Vivo confirme une caméra de vlogging pour 2026 : La concurrente de la DJI Osmo Pocket ?

Le vlogging n’est plus un simple usage : c’est un format. Et là où DJI a transformé le Osmo Pocket en référence quasi automatique pour les créateurs nomades, Vivo voudrait désormais jouer sur le même terrain — avec un appareil dédié, hors smartphone.

Selon plusieurs sources relayant la presse chinoise, Vivo travaillerait sur une caméra compacte pensée pour le vlogging, conçue pour rivaliser avec la gamme DJI Osmo Pocket.

Les informations restent minimalistes, mais elles convergent sur un point : Vivo aurait confirmé l’existence du projet à un média chinois (Jiemian News) via une déclaration rapportée par la presse tech asiatique. Le produit n’aurait pas encore de nom officiel, et l’objectif serait une sortie en 2026 (certaines reprises évoquent « d’ici la fin de l’année », d’autres restent plus prudentes sur la fenêtre exacte).

À ce stade, aucune fiche technique (capteur, ouverture, codecs, stabilisation, autonomie, prix) n’a fuité de façon robuste. On parle donc bien d’un « signal stratégique » plus que d’un produit déjà lisible.

Pourquoi Vivo ferait ça : la caméra redevient un objet, pas juste une fonction ?

C’est là que l’histoire devient intéressante. Vivo s’est construit une crédibilité photo/vidéo sur smartphone, notamment via sa collaboration avec Zeiss et une approche très « image » de ses flagships. Une caméra dédiée serait une extension logique : prendre le savoir-faire mobile et l’emballer dans un objet optimisé pour filmer, sans les compromis d’un téléphone (prise en main, chauffe, ergonomie, accessoires).

En clair : DJI domine parce qu’il propose un outil « prêt à tourner ». Vivo pourrait tenter de répondre avec un appareil où stabilisation mécanique, cadrage, micro, autofocus et colorimétrie sont pensés ensemble — pas ajoutés après coup.

Si Vivo vise le Osmo Pocket, la bataille ne se jouera pas uniquement sur le capteur. DJI a gagné sur la stabilisation gimbal qui rend tout immédiatement plus « pro », la simplicité (on sort, on filme, ça marche), et un écosystème d’accessoires et de workflows.

Et le marché continue de bruiter autour d’une suite « Osmo Pocket 4 », signe que DJI veut verrouiller sa position.

Pour exister, Vivo devra donc apporter un « twist » :

soit un rapport qualité/prix agressif,

soit une signature image (couleurs, peau, HDR, basse lumière),

soit des fonctions créateurs (cadrage intelligent, teleprompteur, diffusion live, montage assisté).

Ce que ça pourrait changer : le retour d’un « troisième appareil » pour filmer

Pendant des années, la narration était simple : caméra → smartphone → caméra « pro ». Le succès de la Osmo Pocket a rouvert une voie : un appareil dédié, minuscule, mais spécialisé.

Si Vivo arrive avec une proposition solide, ça peut créer une alternative à DJI/GoPro/Insta360, pousser les marques smartphone à sortir de la logique « module caméra », et surtout normaliser l’idée qu’un créateur peut avoir un téléphone + une mini-caméra stabilisée plutôt qu’un rig.

Reste une inconnue majeure : Vivo a-t-il envie de devenir une marque « imaging hardware » à part entière, ou s’agit-il d’un coup ponctuel pour muscler son aura photo ?