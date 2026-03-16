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Meta : vers une vague massive de licenciements touchant 20 % des effectifs pour financer l’IA ?

Meta : vers une vague massive de licenciements touchant 20 % des effectifs pour financer l’IA ?

Meta pourrait bientôt ouvrir un nouveau chapitre brutal de sa restructuration. Selon Reuters, le groupe envisagerait des suppressions de postes pouvant toucher 20 % ou plus de ses effectifs, dans un contexte de dépenses très lourdes consacrées aux infrastructures IA, aux recrutements spécialisés et aux acquisitions liées à l’intelligence artificielle.

Meta comptait près de 79 000 employés au 31 décembre 2025, d’après ses documents financiers.

La prudence reste toutefois de mise. Interrogé par Reuters, un porte-parole de Meta a qualifié ces informations de « rapport spéculatif sur des approches théoriques », ce qui signifie qu’aucune décision finale n’a, à ce stade, été confirmée publiquement.

Meta : L’IA comme moteur d’investissement… et possible prétexte social

Le cœur du sujet est là : Meta accélère très fortement sur l’IA, et cette stratégie coûte cher. Reuters rapporte que l’entreprise a engagé des plans d’investissement massif dans les centres de données et l’infrastructure nécessaire à ses ambitions en IA générative, tout en multipliant les recrutements de talents très convoités.

Dans toute la tech, ce type de coupes est de plus en plus souvent présenté comme une conséquence directe de l’automatisation. Mais le récit devient plus ambigu. Ces dernières semaines, plusieurs entreprises ont lié leurs licenciements à l’essor de l’IA, alors même que certains observateurs y voient aussi un habillage commode pour d’autres problèmes plus anciens, comme la sur-embauche post-pandémie ou la pression sur les marges.

C’est dans ce contexte que l’expression « AI-washing » s’est imposée. Sam Altman a lui-même reconnu que certaines entreprises semblaient attribuer à l’IA des suppressions de postes qui auraient probablement eu lieu de toute façon.

Une échelle potentiellement plus forte qu’en 2022 et 2023

Si Meta allait réellement jusqu’au bout d’un plan de cette ampleur, le groupe dépasserait ses précédentes grandes vagues de licenciements. L’entreprise avait déjà supprimé 11 000 postes en novembre 2022, puis 10 000 de plus en mars 2023, dans ce qui avait été présenté à l’époque comme son « année de l’efficacité ».

Autrement dit, Meta ne serait plus dans une simple phase d’ajustement ponctuel. Une coupe de 20 % ferait basculer l’entreprise dans une restructuration d’une tout autre dimension, cohérente avec une industrie qui cherche désormais à financer l’IA non seulement par la croissance, mais aussi par une réduction plus agressive de ses coûts humains.

Ce que cela révèle de la nouvelle hiérarchie de la tech

Au fond, cette rumeur raconte quelque chose de plus large que le seul cas Meta. Dans la Silicon Valley, l’IA n’est plus simplement une ligne d’investissement stratégique : elle devient un principe de réallocation totale des ressources. Les budgets se déplacent vers les puces, les centres de données, les modèles et les recrutements élite. Et quand cette réallocation s’accélère, ce sont souvent les effectifs traditionnels qui servent de variable d’ajustement.

Reste maintenant la question décisive : Meta assumera-t-il ouvertement ce virage, ou continuera-t-il à laisser flotter l’idée d’une restructuration encore théorique ? Pour l’instant, la direction ne confirme rien. Mais une chose est déjà claire : dans la Big Tech, la course à l’IA commence aussi à se lire dans les organigrammes.