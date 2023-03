Meta va licencier 10 000 personnes supplémentaires, soit 20 000 déjà !

La Microsoft Build 2023 sera donnée le 23 mai

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, vient d’annoncer une nouvelle vague de licenciements massifs au sein de l’entreprise, qui se traduira par le départ de près de 10 000 employés. « Ce sera difficile et il n’y a aucun moyen d’y échapper », a écrit Mark Zuckerberg dans une note officielle concernant cette décision. Il y a quelques jours, on a appris que l’entreprise prévoyait une nouvelle vague de restructuration qui entraînerait presque autant de licenciements que la première vague de licenciements qui a eu lieu à la fin de l’année dernière et qui a réduit les effectifs de l’entreprise d’environ 13 %.

Outre le ralentissement du rythme des embauches, Zuckerberg a révélé qu’il prévoyait de mettre fin à un certain nombre de projets non spécifiés et non prioritaires. On ne sait pas de quels projets il s’agit, mais des rapports suggèrent que l’équipe New Product Experimentation pourrait être ciblée, car elle était responsable d’un certain nombre de projets de courte durée.

Selon la déclaration officielle de Meta, l’entreprise avait près de 5 000 postes ouverts à l’embauche de nouveaux talents, mais ces postes vacants sont désormais fermés. L’aspect positif est qu’une fois la restructuration terminée, l’entreprise lèvera le gel des embauches qu’elle a mis en œuvre dans différents départements au cours des derniers trimestres.

La dernière restructuration porte le nombre total d’employés licenciés à environ 21 000. Mark Zuckerberg, quant à lui, parle de 2023 comme de « l’année de l’efficacité », ce qui implique de simplifier la hiérarchie de l’organisation, de réduire les niveaux de gestion et d’améliorer le système de reporting pour les employés en le rendant bidirectionnel.

« Nous demanderons à de nombreux managers de devenir des contributeurs individuels », ajoute le PDG de Meta. Zuckerberg a également précisé dans sa note que, depuis que l’entreprise a réduit ses effectifs l’année dernière, de nombreuses tâches ont été accomplies « plus rapidement », dans une tournure surprenante des événements.

L’IA une priorité pour Meta

Faisant l’éloge d’une main-d’œuvre allégée, le chef de Meta note que cela rend les gens plus productifs et que l’exécution des priorités s’accélère. Zuckerberg a également réaffirmé que l’IA sera l’une des priorités de Meta, en dehors de ses ambitions métaverses.

Ce changement d’orientation n’est pas unique, pas plus que la restructuration. Microsoft et Google ont tous deux procédé à des licenciements de la même ampleur au cours des derniers mois, et sont désormais engagés dans une course acharnée pour injecter l’IA dans le plus grand nombre possible de produits de consommation.