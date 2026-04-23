Google élargit nettement le terrain de jeu de son preneur de notes IA. Jusqu’ici surtout associé à Google Meet, Gemini peut maintenant générer des résumés, des transcriptions et des actions à suivre pour des réunions en présentiel, mais aussi pour des échanges tenus sur Zoom et Microsoft Teams.

Une évolution discrète en apparence, mais très révélatrice de l’ambition de Google : faire de Gemini une couche transverse de productivité, au-delà de ses propres applications.

Une fonctionnalité qui ne dépend plus du format de la réunion

Le changement est simple à formuler, mais stratégique dans ses implications. Google indique désormais que, qu’une réunion soit physique ou hébergée chez un autre fournisseur comme Zoom ou Teams, il suffit d’appuyer sur « Prenez des notes pour moi » depuis l’écran d’accueil de Google Meet, sur mobile ou sur desktop, pour que Gemini capture la conversation et produise un résumé avec des éléments d’action dans un Google Doc.

Autrement dit, Google ne limite plus Gemini au périmètre strict de Meet. L’interface Google Meet devient ici une porte d’entrée vers un service de documentation de réunion plus large, qui accompagne le travail où qu’il se déroule.

C’est un glissement important : Google Meet n’est plus seulement un outil d’appel vidéo, mais une rampe de lancement pour les fonctions IA de Workspace.

Le présentiel devient enfin un cas d’usage officiel

Google avait déjà expérimenté la prise de notes en présentiel auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs alpha sur Android. Cette capacité sort désormais de ce cadre limité. La documentation officielle précise qu’un utilisateur peut lancer la prise de notes même sans salle de réunion dédiée ni rendez-vous préalablement programmé, ce qui ouvre la voie aux réunions improvisées, aux points rapides entre collègues et aux échanges de couloir devenus structurants.

Google ajoute aussi qu’en cas de participation distante d’une personne non présente physiquement, il est possible de faire basculer la réunion vers un appel vidéo classique. Ce détail compte, car il montre que la firme cherche à couvrir le continuum réel du travail hybride : une discussion peut commencer autour d’une table, puis s’étendre à distance sans casser la logique de capture et de synthèse.

Comment cela fonctionne concrètement ?

Dans la pratique, l’utilisateur ouvre l’application ou le site Google Meet, puis sélectionne « Prenez des notes pour moi » depuis l’écran d’accueil. Gemini enregistre alors la conversation, génère une transcription, un résumé et des action items, puis dépose le tout dans un Google Doc enregistré sur Google Drive du compte ayant lancé l’enregistremen

t. Google présente cette mécanique comme une façon de rester concentré sur l’échange plutôt que sur la prise de notes manuelle.

Ce positionnement est intéressant, car il déplace la valeur de l’IA. L’enjeu n’est plus seulement de retranscrire une conversation, mais de la transformer en objet de travail exploitable : un document, des décisions, une liste d’actions. C’est là que Google tente de faire de Gemini non pas un gadget d’assistance, mais une brique réellement intégrée au flux professionnel.

Pourquoi cette évolution compte vraiment ?

Sur le papier, cette annonce ressemble à une extension logique. En réalité, elle raconte quelque chose de plus profond : Google veut que ses fonctions IA suivent l’utilisateur, même lorsque la réunion n’a pas lieu dans un produit Google. C’est une manière habile de sortir de la dépendance à la plateforme. L’important n’est plus seulement de faire tenir les gens dans Meet, mais de faire en sorte que Gemini reste l’outil qui capte, structure et restitue le travail, quel que soit l’environnement.

C’est aussi une réponse implicite à l’évolution du marché. Les usages hybrides ne sont plus l’exception : on passe de Meet à Teams, de Zoom à une discussion en salle, parfois dans la même journée. En permettant à Gemini de fonctionner dans ces contextes variés, Google renforce la cohérence de son offre Workspace et évite que l’IA ne reste enfermée dans des silos applicatifs.

Cette extension donne à son assistant un rôle plus crédible dans la bataille des outils de productivité.

Une promesse séduisante, avec la même question de fond

Comme toujours avec ce type d’outil, tout repose sur la qualité de la compréhension, la fiabilité de la transcription et la pertinence des actions générées. La promesse est forte : moins de friction, moins d’oubli, plus de continuité documentaire. Mais plus l’IA s’invite dans des contextes informels ou multi-plateformes, plus l’exigence de précision augmente. Une bonne synthèse peut fluidifier tout un projet ; une mauvaise interprétation peut au contraire introduire du flou là où l’on cherchait de la clarté.

Au fond, cette annonce en dit long sur la direction prise par Workspace : l’IA n’est plus seulement là pour assister pendant un appel, mais pour documenter le travail, quel que soit son lieu ou son format. Et c’est peut-être là le vrai changement de dimension.