Ce n’est pas la nouveauté la plus spectaculaire de l’année, et c’est précisément pour cela qu’elle mérite l’attention. Avec iOS 27, Apple testerait enfin des boutons Annuler et Rétablir pour la personnalisation de l’écran d’accueil — une amélioration minuscule en apparence, mais révélatrice d’une mise à jour pensée d’abord pour corriger les irritants du quotidien.

iOS 27 : Une sécurité bienvenue pour l’écran d’accueil

D’après les dernières informations rapportées par Mark Gurman et reprises par plusieurs médias spécialisés, Apple prévoirait d’ajouter des options Annuler et Rétablir dans le menu d’édition de l’écran d’accueil sur iOS 27 et iPadOS 27.

L’idée est simple : lorsqu’un utilisateur déplace des apps, réorganise des widgets ou modifie une mise en page, il pourrait revenir en arrière immédiatement au lieu de devoir tout corriger manuellement.

C’est le genre de fonction qui semble avoir toujours dû exister. Depuis qu’Apple a élargi les possibilités de personnalisation de l’écran d’accueil, le système permet de faire plus de choses, mais sans offrir de véritable filet de sécurité. Une erreur de placement, un glissement involontaire, et l’on se retrouve à reconstruire son organisation à la main.

Sur iPad, où les grilles et les widgets peuvent devenir plus complexes, ce manque est encore plus visible.

Une nouveauté modeste, mais très cohérente avec l’esprit d’iOS 27

Cette fuite s’inscrit dans une tendance plus large autour d’iOS 27. Depuis plusieurs mois, Gurman décrit la future version comme une mise à jour de type « Snow Leopard », c’est-à-dire davantage centrée sur la qualité logicielle, la stabilité, les performances et le nettoyage du code que sur une avalanche de nouvelles fonctions visibles.

Autrement dit, Apple ne chercherait pas cette année à impressionner par l’accumulation, mais à rendre l’ensemble plus propre et plus cohérent. Dans ce contexte, l’arrivée d’un simple bouton « Annuler » sur l’écran d’accueil n’a rien d’anecdotique : elle incarne exactement cette philosophie de raffinement.

Après une phase plus démonstrative côté interface, Apple semble vouloir remettre l’accent sur les détails qui fluidifient réellement l’usage.

Une petite fonction qui raconte une grande priorité

Il y a aussi quelque chose de très révélateur dans le choix de cette amélioration. Lorsqu’un système d’exploitation arrive à maturité, les changements les plus importants ne sont pas toujours les plus visibles. Ce sont souvent ceux qui réduisent la friction : moins d’erreurs irréversibles, moins d’hésitation à personnaliser, plus de confort dans les gestes quotidiens. En ajoutant une commande de retour arrière là où elle manquait le plus, Apple corrigerait moins une faiblesse technique qu’un oubli d’ergonomie.

À ce stade, il faut évidemment rester prudent : Apple n’a pas encore présenté iOS 27, et une fonction testée en interne peut encore évoluer avant la WWDC 2026. Mais si cette fuite se confirme, elle dira une chose assez nette sur la prochaine version d’iOS : parfois, les meilleures mises à jour ne cherchent pas à en faire plus.

Elles cherchent simplement à rendre enfin évidentes les choses qui auraient dû l’être depuis longtemps.