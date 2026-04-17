Insta360 ne perd pas de temps. À peine DJI a-t-il lancé la Osmo Pocket 4 que son rival direct commence déjà à faire monter la pression avec un nouveau produit : la Luna Ultra.

Le teaser, volontairement flou, s’accompagne d’un message à peine dissimulé — « Was that it…? » — qui ressemble fortement à une pique adressée à DJI.

Un teasing minimaliste, mais stratégique

La communication de Insta360 repose ici sur le non-dit. Le produit est à peine visible, mais le timing et le ton suffisent à installer un duel implicite. En quelques secondes, la marque suggère qu’elle ne compte pas simplement suivre DJI, mais proposer autre chose.

Une fuite récente renforce cette impression. Une photo montrant la jonction entre la caméra et le gimbal laisse penser que les deux éléments pourraient être séparables. Si cette hypothèse se confirme, la Luna Ultra introduirait une approche beaucoup plus flexible que les modèles actuels, comme le DJI Osmo Pocket 4.

Une caméra détachable permettrait de filmer autrement. On pourrait l’installer dans des endroits plus exigus, la porter sur soi ou l’utiliser à distance. Ce type de modularité transformerait un simple outil de capture en véritable système créatif.

Un zoom plus ambitieux en ligne de mire

Les rumeurs évoquent également un zoom optique 6x. Une telle évolution marquerait une progression notable face aux capacités attendues de la DJI Osmo Pocket 4 Pro. Pour les créateurs, cela signifierait plus de liberté pour filmer des sujets éloignés sans perte de qualité.

Tout indique que la Luna Ultra n’est pas une mise à niveau mineure. Insta360 semble vouloir répondre point par point à DJI, mais en changeant d’angle. Là où DJI perfectionne un format existant, Insta360 pourrait chercher à le faire évoluer.

Vers une nouvelle génération de caméras hybrides

Ce teaser laisse entrevoir une stratégie claire. Insta360 ne cherche pas uniquement à améliorer les performances, mais à redéfinir les usages. La modularité, si elle se confirme, pourrait devenir un nouvel axe d’innovation dans cette catégorie.

Le marché des caméras gimbal de poche semblait stabilisé. Avec la Luna Ultra, il pourrait redevenir un terrain d’expérimentation. Et dans cette dynamique, la différence ne se fera plus seulement sur la qualité d’image, mais sur la manière de filmer.