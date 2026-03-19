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Samsung n’abandonne pas : Le Galaxy Z TriFold 2 et un modèle « coulissant » déjà en route

Samsung n’abandonne pas : Le Galaxy Z TriFold 2 et un modèle « coulissant » déjà en route

À peine le Galaxy Z TriFold retiré du marché, Samsung serait déjà en train de préparer la suite. Selon une nouvelle fuite relayée par plusieurs médias spécialisés à partir d’un post du leaker coréen yeux1122 sur Naver, le groupe travaillerait à la fois sur un Galaxy Z TriFold 2 et sur un smartphone à écran coulissant souvent surnommé, pour l’instant, Galaxy Slide.

Rien n’est officiel, mais le simple fait que ces deux pistes reviennent simultanément dit quelque chose de clair : Samsung n’aurait pas renoncé aux formats expérimentaux, même après l’arrêt très rapide de son premier tri-pliable.

Le premier TriFold a déjà disparu, mais pas forcément comme un échec pur et simple

Le point de départ de cette rumeur est important. Samsung est bien en train de mettre fin à la commercialisation du Galaxy Z TriFold, moins de trois mois après sa mise en vente, d’abord en Corée puis aux États-Unis une fois les stocks écoulés.

Mais, plusieurs rapports indiquent aussi que ce modèle avait surtout valeur de vitrine technologique, plus que de produit destiné à devenir un pilier de volume dans la gamme Galaxy. Autrement dit, sa disparition rapide ne signifie pas automatiquement que Samsung a jugé le concept sans avenir.

Un Galaxy Z TriFold 2 qui viserait 2027

D’après la fuite, Samsung aurait déjà lancé un travail de développement sur un successeur, avec une fenêtre de sortie qui viserait le milieu de l’année 2027. Si ce calendrier se confirme, le Galaxy Z TriFold 2 pourrait arriver aux côtés des futurs Galaxy Z Fold 9 et Galaxy Z Flip 9 pendant l’été 2027. Toutefois, il faut rester très prudent : ce calendrier vient de rapports de fuite et non d’une feuille de route officielle de Samsung.

La même source évoque un second projet encore plus atypique : un smartphone à écran coulissant. Là encore, rien n’est confirmé publiquement, mais plusieurs reprises de la fuite indiquent que ce produit pourrait arriver plus tard, potentiellement fin 2027 ou début 2028. Ce calendrier plus lointain serait cohérent avec l’état de maturité généralement plus faible des formats coulissants face aux pliables traditionnels.

La fuite avance aussi un point technique intéressant : Samsung travaillerait sur une charnière plus légère et plus fine pour le Galaxy Z TriFold 2. En revanche, le téléphone lui-même pourrait rester, voire devenir, plus épais que le TriFold original et que le Galaxy Z Fold 7. Là encore, il faut traiter ces informations comme des indications très préliminaires.

Mais, cela suggère que Samsung chercherait à simplifier la mécanique et à améliorer la robustesse, même au prix d’un gain limité sur l’épaisseur globale.

Ce retour en développement change la lecture du premier TriFold

C’est probablement le point le plus intéressant. Depuis plusieurs semaines, une partie des observateurs considérait le premier Galaxy Z TriFold comme une expérience isolée, voire un one-shot sans lendemain. Or si Samsung travaille vraiment sur un Galaxy Z TriFold 2, cela voudrait dire que le groupe voit encore un potentiel commercial dans le format, à condition de le rendre plus viable industriellement et peut-être moins coûteux à produire.

Un autre élément de contexte compte beaucoup : le segment des appareils très atypiques est devenu un terrain symbolique où les constructeurs chinois, notamment Huawei, occupent de plus en plus d’espace médiatique.

Continuer à développer un tri-pliable ou un coulissant permettrait à Samsung de ne pas laisser ce terrain de l’innovation visible entièrement aux marques chinoises. Cette lecture est une inférence stratégique, mais elle est cohérente avec le rôle de « showcase » attribué au premier TriFold et avec la multiplication récente des projets de formats alternatifs chez Samsung.

Des produits probablement marginaux, mais importants pour l’industrie

Même si ces appareils voient le jour, ils ne deviendront sans doute pas des produits grand public au sens strict. Mais leur existence compterait malgré tout. Dans un marché où la hausse des coûts de mémoire et le ralentissement de certaines catégories poussent les fabricants à être plus prudents, voir Samsung continuer à investir dans des formats non conventionnels enverrait un signal fort : la marque veut encore jouer un rôle moteur dans l’expérimentation matérielle.

Et dans un secteur qui tend parfois à s’uniformiser, c’est loin d’être anodin. Cette dernière phrase relève d’une analyse fondée sur les pressions actuelles sur les coûts et sur la poursuite apparente des projets TriFold et slideable.