OnePlus ne se contente plus de teaser un smartphone gaming. La marque a désormais confirmé le lancement chinois de la OnePlus Ace 6 Ultra pour le 28 avril 2026 à 19 h (heure de Pékin), et surtout l’arrivée simultanée d’un contrôleur dédié qui transforme le téléphone en machine hybride, à mi-chemin entre le flagship et la console portable.

OnePlus Ace 6 Ultra : Un duo conçu comme un seul produit

Le point le plus intéressant n’est pas le téléphone seul, mais le système que OnePlus cherche à construire autour de lui. La marque présente le OnePlus Ace 6 Ultra et son contrôleur comme un ensemble pensé d’abord pour les jeux de tir mobile, avec une logique de « fusion » entre écran tactile et commandes physiques.

Le contrôleur ajoute quatre boutons physiques — deux gâchettes et deux boutons supplémentaires à l’arrière des poignées — pendant que les gestes tactiles restent utilisés en façade pour les déplacements de caméra et la navigation en jeu.

OnePlus vise clairement la montée en précision

OnePlus met aussi en avant une fréquence d’interrogation de 1 000 Hz et un temps de réponse de 1,8 ms pour ce contrôleur, avec la promesse d’une latence minimale dans les parties compétitives. La marque affirme en substance vouloir aider les joueurs « deux doigts » à progresser vers des contrôles plus complexes, sans leur imposer immédiatement l’apprentissage brutal des setups multi-doigts classiques sur mobile. C’est une manière assez habile de rendre le discours « e-sport » plus accessible.

Sur le papier, les fuites les plus reprises décrivent un OnePlus Ace 6 Ultra équipé d’une puce MediaTek Dimensity 9500, d’un écran OLED autour de 6,8 pouces en 1,5K avec 165 Hz, et d’une très grosse batterie. En revanche, les sources ne s’alignent pas parfaitement sur ce dernier point : certaines évoquent 8 600 mAh, d’autres 8 500 mAh. En l’absence de fiche officielle complète publiée par OnePlus, il vaut donc mieux parler d’une batterie autour de 8 500–8 600 mAh.

Une stratégie plus ambitieuse qu’un simple accessoire

Ce lancement raconte quelque chose de plus large sur la stratégie de OnePlus. La marque ne semble pas vouloir sortir une console autonome à court terme ; elle préfère transformer son smartphone en plateforme gaming modulaire. C’est moins risqué industriellement, potentiellement plus facile à vendre, et surtout plus cohérent avec un marché où l’accessoire peut devenir un argument différenciant sans exiger la création d’une nouvelle catégorie produit. Cette conclusion relève de l’analyse, à partir du positionnement officiel du contrôleur et des teasers récents.

Le vrai test arrivera le 28 avril : pas seulement sur la puissance brute de le OnePlus Ace 6 Ultra, mais sur la qualité d’intégration entre le téléphone, le contrôleur et l’expérience logicielle. Car dans le gaming mobile, l’idée est séduisante depuis longtemps. Ce qui manque encore, souvent, c’est l’exécution.