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Huawei Pura X Max : Un prix de luxe pour le pliable large

Huawei Pura X Max : Un prix de luxe pour le pliable large

Huawei s’apprête à lancer le Pura X Max le 20 avril en Chine, aux côtés d’une Collector’s Edition. Et au fil des fuites, une tendance se confirme : la marque ne prépare pas seulement un nouveau pliable, mais un modèle plus premium, plus démonstratif — avec un tarif qui suivrait la même trajectoire.

Selon plusieurs indiscrétions relayées ces derniers jours, le Huawei Pura X Max démarrerait au-dessus des 10 000 yuans, avec des configurations évoquées entre 10 888 et 12 888 yuans selon la mémoire et la version Collector’s Edition. À titre de comparaison, le Pura X précédent avait été lancé à 7 499 yuans, tandis que sa Collector’s Edition débutait à 8 999 yuans.

Ce simple écart raconte déjà beaucoup. Huawei semble vouloir faire du Pura X Max un produit de vitrine, moins pensé comme une démocratisation du pliable que comme une montée en gamme assumée.

Pura X Max : Un format « wide fold » pour se distinguer du pliable classique

Le Pura X Max doit être officialisé le 20 avril 2026 en Chine, et Huawei le présente déjà comme un appareil à format pliable large. Les visuels et rapports disponibles décrivent un design plus proche d’un format « passeport » ou « wide fold », avec un écran interne autour de 7,69 pouces et un écran externe d’environ 5,5 pouces. Plusieurs sources évoquent aussi un ratio proche du 16:10 ou 16:11, plus large que celui des foldables traditionnels.

C’est probablement le point le plus intéressant du produit. Huawei ne cherche pas seulement à faire un pliable de plus, mais à défendre un autre usage : moins vertical, plus proche d’une petite tablette compacte.

Batterie, puce, photo : une fiche technique taillée pour le haut du panier

Côté technique, les fuites évoquent une batterie de plus de 6 000 mAh, un lancement sous HarmonyOS 6.1, ainsi qu’une puce Kirin 9030 pour la version standard. Une version plus haut de gamme pourrait embarquer un Kirin 9030 Pro, même si Huawei n’a pas confirmé officiellement ces deux références à ce stade.

Le Pura X Max serait aussi équipé d’un téléobjectif périscopique, avec l’écosystème photo XMAGE et une nouvelle génération de technologie colorimétrique « Maple Leaf », selon les fuites. Là encore, il faut lire ces éléments comme des informations pré-lancement, pas comme une fiche technique finalisée par Huawei.

Un pliable pensé comme objet de désir

Les coloris attendus incluent noir, blanc, bleu, or/olive et orange, certaines finitions plus vives semblant potentiellement réservées à la Collector’s Edition selon les rapports disponibles. Huawei a déjà ouvert les réservations en Chine avec un acompte de 1 000 yuans, signe que le lancement commercial est imminent.

Tout cela renforce l’impression d’un produit construit comme un flagship-image : format atypique, design plus affirmé, palette plus expressive et segmentation premium plus nette.

Huawei veut faire du pliable large un nouveau territoire premium

Le Pura X Max ressemble moins à un successeur direct qu’à une montée en gamme stratégique. Le prix plus élevé, le grand écran large, la batterie musclée et la possible distinction entre version standard et Collector’s Edition montrent que Huawei cherche à créer une nouvelle sous-catégorie de pliables premium.

Reste une inconnue centrale : à ce niveau de prix, Huawei devra prouver que ce format « wide fold » apporte un vrai bénéfice d’usage, pas seulement une curiosité de design. Mais sur un marché où les pliables finissent souvent par se ressembler, cette audace pourrait justement devenir son meilleur argument.