Le prochain Razr 70 Ultra de Motorola commence à se dévoiler plus nettement, mais le message des premières indiscrétions est assez clair : la marque miserait davantage sur le raffinement que sur la rupture.

Au cœur de cette évolution, un point ressort vraiment : une batterie plus généreuse, dans un format qui changerait très peu.

Razr 70 Ultra : Un design familier, presque assumé

D’après les détails relayés autour d’un nouveau leak publié par Android Headlines, le Razr 70 Ultra conserverait un format très proche de la génération précédente. On parle d’un grand écran pliable interne de 7 pouces en 2992 x 1224 pixels, accompagné d’un écran externe de 4 pouces en 1080 x 1272 pixels. Le poids et les dimensions seraient eux aussi quasiment inchangés, ce qui confirme l’idée d’une continuité plutôt que d’un redesign complet.

Ce choix n’a rien d’anodin. Sur le marché des pliants à clapet, Motorola semble considérer que sa formule actuelle fonctionne déjà : grand écran externe exploitable, silhouette compacte une fois repliée, identité visuelle forte.

Dans ce contexte, toucher trop fortement au design aurait sans doute eu moins d’intérêt que d’améliorer l’expérience au quotidien.

La vraie nouveauté : une batterie de 5 000 mAh

Le changement le plus crédible à ce stade concerne l’autonomie. Les fuites évoquent une batterie de 5 000 mAh, en hausse par rapport aux 4 700 mAh du modèle actuel, soit une progression d’un peu plus de 6 %.

La recharge filaire, en revanche, resterait à 68 W, un chiffre déjà apparu dans une récente certification 3C associée au modèle XT2655-4.

C’est probablement l’évolution la plus intelligente possible pour un pliant de ce type. Dans cette catégorie, gagner quelques centaines de mAh pèse souvent davantage dans l’usage réel qu’une hausse marginale de puissance de charge. Si Motorola parvient en plus à optimiser la consommation, ce Razr 70 Ultra pourrait apparaître comme un appareil plus mature, sans avoir besoin de bouleverser sa fiche technique.

Une fiche technique très proche de la précédente génération

Sous le capot, le Razr 70 Ultra serait animé par une puce Snapdragon 8 Elite, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage dans la configuration évoquée par la fuite. Les rapports disponibles présentent cette base comme très proche de celle de son prédécesseur, ce qui risque de décevoir ceux qui attendaient un saut générationnel plus visible. Le smartphone devrait aussi arriver directement sous Android 16.

Autrement dit, Motorola ne semble pas chercher ici la démonstration de force brute. La logique paraît plutôt être celle d’une plateforme éprouvée, que la marque ajuste là où l’utilisateur ressent le plus vite la différence : endurance, finition, stabilité d’ensemble.

Photo : continuité là aussi, mais avec une identité toujours forte

La partie photo resterait elle aussi dans une zone connue, avec un trio de modules 50 mégapixels comprenant un capteur principal, un ultra-grand-angle et une caméra frontale, selon les reprises du leak. Les fuites précédentes et les rendus apparus ces derniers jours insistent aussi sur la collaboration Pantone, qui continuerait à jouer un rôle important dans le rendu colorimétrique et l’identité visuelle du produit.

Motorola semble donc capitaliser sur ce qui fait déjà le charme de sa gamme Razr : un pliant qui ne se vend pas uniquement sur la technique, mais aussi sur une certaine personnalité.

Bois, Alcantara, textures : Motorola soigne le désir

C’est peut-être même là que le Razr 70 Ultra veut le plus se distinguer. Plusieurs fuites récentes évoquent des finitions comme Pantone Cocoa Wood et Orient Blue Alcantara, avec des textures boisées ou façon suédine, dans la continuité du travail déjà amorcé par Motorola sur les matériaux et les sensations en main.

Ce détail compte plus qu’il n’y paraît. Dans l’univers des pliants, où beaucoup de modèles finissent par se ressembler une fois fermés, Motorola continue de défendre une approche plus émotionnelle du hardware.

Le Razr 70 Ultra pourrait ainsi rester l’un des rares pliables premium à afficher une vraie singularité tactile et visuelle.

Le choix du raffinement, pas du choc

À ce stade, tout indique que le Razr 70 Ultra sera un appareil de consolidation. Même écrans, même philosophie générale, même charge rapide, photo globalement reconduite : Motorola semble avoir choisi de lisser les défauts plutôt que de réécrire la formule. La batterie plus grande devient alors le signal le plus révélateur de cette stratégie.

C’est une approche moins spectaculaire, mais pas forcément moins pertinente. Le marché des pliants commence à sortir de sa phase d’effet waouh permanent. Désormais, la question n’est plus seulement de savoir qui plie le mieux, mais qui propose l’expérience la plus cohérente au quotidien.

Et sur ce terrain, un Razr plus endurant, mieux fini et toujours aussi séduisant visuellement peut avoir plus de valeur qu’une révolution artificielle.