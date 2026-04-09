Xiaomi pourrait bien redéfinir une nouvelle fois sa stratégie photo. D’après une fuite venue de Chine, la future série Xiaomi 18 — et en particulier le Xiaomi 18 Pro — abandonnerait les capteurs OmniVision au profit de SmartSens, un acteur local encore discret, mais de plus en plus ambitieux sur le haut de gamme.

Une transition stratégique vers SmartSens

Selon Digital Chat Station, un constructeur majeur — très probablement Xiaomi — préparerait un flagship équipé d’un capteur SmartSens de 200 mégapixels.

Ce ne serait pas une première tentative de diversification. Xiaomi avait déjà amorcé un virage en passant de Sony à OmniVision sur la génération précédente. Cette nouvelle étape suggère une volonté plus affirmée : réduire la dépendance aux fournisseurs historiques japonais et renforcer l’écosystème chinois.

Double capteur de 200 mégapixels et technologie LOFIC HDR

La fuite évoque une configuration ambitieuse avec un double capteur principal de 200 mégapixels, une taille de capteur de 1/1,28 pouce et un support de la technologie LOFIC HDR 3.0. Derrière cet acronyme, une innovation intéressante : le LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) permet de combiner différentes méthodes de capture lumineuse dans un même pixel.

Concrètement, cette innovation offrirait une meilleure gestion des hautes lumières, moins de zones « cramées » et plus de détails dans les scènes à fort contraste.

C’est typiquement le genre d’évolution qui ne se voit pas sur une fiche marketing, mais qui peut transformer la qualité réelle des photos, notamment en conditions difficiles (contre-jour, coucher de soleil, éclairage mixte).

Vers des optiques modulaires ?

L’autre élément intrigant concerne un possible système d’optiques modulaires. Xiaomi testerait des lentilles externes magnétiques, capables de se fixer directement au smartphone. L’idée est d’ajouter un téléobjectif externe, d’améliorer le zoom optique sans alourdir le module interne et de transformer ponctuellement le smartphone en outil photo plus avancé.

Ce concept rappelle certaines expérimentations passées dans l’industrie, mais avec une approche plus moderne, proche des accessoires MagSafe.

Des spécifications haut de gamme… mais attendues

Côté performances, le Xiaomi 18 Pro serait équipé du futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, accompagné de 16 Go de RAM et une batterie autour de 7 000 mAh. Des caractéristiques solides, mais relativement attendues pour un flagship 2026.

Xiaomi prépare peut-être un virage industriel autant que produit

Ce leak ne parle pas seulement d’un smartphone. Il raconte potentiellement une évolution plus large. En s’éloignant de Sony, Xiaomi diversifie sa chaîne d’approvisionnement, renforce les acteurs chinois, comme SmartSens et gagne potentiellement en contrôle sur l’innovation hardware.

Mais, c’est aussi un pari. Sony reste aujourd’hui la référence en capteurs mobiles. Miser sur un nouvel acteur implique un risque sur la qualité initiale, mais aussi un potentiel différenciateur à long terme. Si SmartSens tient ses promesses avec LOFIC HDR, Xiaomi pourrait gagner un avantage unique sur le traitement de l’image — pas en marketing, mais en rendu réel.

Ce qui se joue ici dépasse le simple capteur : Xiaomi pourrait être en train de redessiner la hiérarchie de la photo mobile.