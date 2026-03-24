Accueil » Honor 600 & 600 Pro : Le look de l’iPhone 17 Pro avec une batterie de 9 000 mAh

Honor 600 & 600 Pro : Le look de l’iPhone 17 Pro avec une batterie de 9 000 mAh

Honor semble prêt à rejouer une partition bien connue : emprunter certains codes esthétiques d’Apple pour habiller une fiche technique très agressive. De premiers visuels attribués aux Honor 600 et Honor 600 Pro viennent d’émerger, et ils dessinent une direction assez claire : un design plus premium, une batterie hors norme et une montée en gamme assumée sur la photo.

Honor 600 & 600 Pro : Un design qui assume ses références

Les rendus fuités montrent un bloc photo horizontal sur toute la largeur du dos, intégrant capteurs, flash LED et autofocus laser. Plusieurs sources spécialisées soulignent la parenté visuelle avec certains rendus déjà apparus autour de l’iPhone 17 Pro, même si l’on reste ici dans le registre de la fuite et non de l’officialisation.

Les coloris évoqués incluent notamment du noir, du doré et une finition orange.

Ce choix n’a rien d’anodin. Honor cherche manifestement à installer ses futurs Honor 600 et 600 Pro dans une zone plus statutaire, presque plus « lifestyle » que purement technique. Dans un marché saturé, le design redevient un raccourci marketing puissant — surtout quand il évoque immédiatement les codes du très haut de gamme.

Un écran compact, mais soigné

Selon les fuites les plus récentes, les deux modèles miseraient sur une dalle OLED d’environ 6,57 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition 1,5K. D’autres sources parlent plus précisément d’une dalle LTPS 1,5K de même diagonale, ce qui va globalement dans le même sens : Honor viserait un format relativement contenu, sans sacrifier la qualité d’affichage.

Sous le capot, le flou demeure. Les différents rapports évoquent un SoC haut de gamme de la série Snapdragon 8, sans trancher encore entre une puce phare de génération précédente ou une déclinaison plus récente mais moins ambitieuse. Côté photo, les deux appareils seraient équipés d’un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, tandis que la version Pro ajouterait des modules ultra grand-angle et zoom. Certaines fuites mentionnent aussi un petit téléobjectif dans la série.

Le point le plus spectaculaire reste toutefois l’autonomie. Plusieurs sources convergent vers une batterie au silicium de 9 000 mAh, un chiffre immense pour des smartphones de ce format. À cela s’ajouteraient un châssis métallique, du verre à l’avant et à l’arrière, la recharge sans fil et un capteur d’empreintes ultrasonique 3D, en progrès par rapport aux solutions optiques plus classiques.

Une stratégie simple : séduire à l’œil, convaincre à l’endurance

En creux, Honor semble pousser une idée assez habile : proposer l’allure d’un flagship très premium, tout en misant sur des arguments plus tangibles au quotidien — autonomie massive, grand capteur photo, écran fluide, finitions haut de gamme. La marque ne chercherait donc pas seulement à « ressembler » à Apple ; elle tenterait surtout de capter cette perception de valeur pour l’associer à une proposition plus agressive sur le terrain matériel.

Reste une inconnue majeure : le positionnement tarifaire. À ce stade, aucune date de lancement ni aucun prix officiel n’ont été confirmés. Et c’est précisément là que se jouera la crédibilité de la série 600 : si Honor parvient à maintenir un prix compétitif, ces modèles pourraient rapidement s’imposer comme des outsiders très sérieux du segment premium accessible.

Sur le papier, les Honor 600 et 600 Pro racontent déjà quelque chose de l’industrie mobile actuelle : les smartphones ne se contentent plus d’accumuler des specs, ils cherchent à projeter un statut. Et Honor, visiblement, entend bien monétiser ce désir-là.