Google tient peut-être l’une de ses cartes les plus discrètes — et les plus intelligentes — pour le Pixel 11. Selon plusieurs reprises d’un rapport coréen d’ETNews, la future gamme Pixel 11 pourrait adopter les nouveaux panneaux Samsung M16 OLED, avant même les prochains iPhone Pro et plusieurs mois avant les Galaxy S27.

À ce stade, il s’agit bien d’une rumeur crédible, pas d’une confirmation officielle de Google ou de Samsung.

Ce que le M16 changerait vraiment

Les sources qui relaient ce rapport décrivent le M16 comme une nouvelle génération d’OLED orientée vers plus de luminosité, une meilleure fidélité des couleurs, une meilleure longévité et une consommation énergétique plus faible que les panneaux M14 utilisés sur des flagships récents.

C’est le type d’amélioration qui ne fait pas autant de bruit qu’un nouveau capteur photo, mais qui influence directement l’expérience quotidienne : lisibilité en plein soleil, HDR plus propre et autonomie potentiellement un peu meilleure.

Google pourrait passer avant Apple

Si cette fuite est exacte, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max utiliseraient eux aussi du M16. Mais, Google a pris l’habitude de lancer ses Pixel premium en août, alors qu’Apple garde en général sa fenêtre de septembre pour les iPhone haut de gamme.

Cela donnerait au Pixel 11 une petite avance symbolique : être le premier smartphone commercialisé avec cette dalle. Là encore, cela repose sur des calendriers attendus, pas sur des dates officiellement annoncées pour le Pixel 11 ou l’iPhone 18 Pro.

Le détail le plus piquant : Samsung se ferait encore doubler par ses propres clients

C’est aussi ce qui rend cette rumeur particulièrement intéressante. Si Google et Apple reçoivent bien le M16 avant Samsung Mobile, cela voudrait dire que les futurs Galaxy S27, attendus plutôt début 2027 selon le cycle habituel de la gamme, arriveraient après leurs rivaux sur une technologie produite pourtant par Samsung Display.

Ce serait loin d’être la première fois que la division écran de Samsung équipe d’abord d’autres marques avec ses meilleures dalles. Cette lecture reste une inférence basée sur les calendriers habituels de sortie et sur la structure industrielle de Samsung.

Le Pixel 11 pourrait cumuler plusieurs “petits” upgrades très importants

Cette fuite sur l’écran s’ajoute à d’autres rumeurs autour du Tensor G6 et d’un possible passage à un modem MediaTek, deux éléments qui viseraient davantage l’efficacité et la stabilité que le simple benchmark. Ces points restent encore spéculatifs et s’appuient surtout sur des fuites et des compilations de rumeurs, pas sur des annonces Google.

Mais, s’ils se confirment, le Pixel 11 pourrait devenir l’un de ces smartphones où la somme des améliorations discrètes compte plus que n’importe quelle fonction spectaculaire isolée.

Le plus intéressant dans cette rumeur, ce n’est pas seulement que le Pixel 11 pourrait avoir un meilleur écran. C’est que Google semble, pour une fois, travailler exactement sur les bons points : écran, efficacité, modem, équilibre général. Pendant longtemps, les Pixel ont été séduisants mais demandaient presque toujours un compromis quelque part. Si le M16 arrive vraiment à bord, ce ne sera pas l’upgrade la plus photogénique — mais ce pourrait être l’une des plus utiles. Et dans un flagship, ce sont souvent ces améliorations-là qui vieillissent le mieux.