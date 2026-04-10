Samsung avance, et c’est déjà l’essentiel. Le futur Exynos 2700 vient d’apparaître dans Geekbench avec un score de 2 603 en monocoeur et 10 350 en multicoeurs, sur une plateforme de test équipée de 12 Go de RAM et d’Android 16.

Ce n’est pas un résultat spectaculaire, mais pour une puce encore visiblement très préliminaire, ce n’est pas non plus un signal inquiétant.

Exynos 2700 : Un prototype très loin de la version finale

Le point le plus important est ailleurs que dans les chiffres bruts. La fuite mentionne un identifiant ERD, généralement associé à une engineering reference device ou à une carte de développement, ce qui suggère un état de test encore très en amont.

La configuration CPU repérée reste celle déjà évoquée dans d’autres fuites : 1 cœur à 2,78 GHz, 4 cœurs à 2,88 GHz, 1 cœur à 2,30 GHz et 4 cœurs à 2,40 GHz, avec un GPU Xclipse 970.

Autrement dit, il serait très imprudent de lire ce benchmark comme une mesure du niveau réel du Galaxy S27. À ce stade, Samsung semble surtout valider une architecture, des fréquences provisoires et un socle logiciel encore en construction. C’est typiquement le genre de test qui sert à confirmer une trajectoire, pas à juger un produit fini.

Ce que Samsung essaie probablement de corriger

Le contexte compte beaucoup. Samsung a officiellement présenté le Exynos 2600 comme sa première puce mobile fondée sur un procédé 2 nm GAA, avec un CPU 10 cœurs, un GPU Xclipse 960, et un discours très appuyé sur l’efficacité énergétique, l’IA embarquée et le gaming.

Samsung affirme aussi pour le Exynos 2600 une amélioration des performances CPU allant jusqu’à 39 % par rapport à son prédécesseur, ainsi qu’un net travail sur la dissipation thermique et la gestion de l’énergie.

Le futur Exynos 2700 est justement présenté par les rumeurs comme une évolution plus mature de cette base 2 nm. Plusieurs rapports évoquent un recours au nœud SF2P, la seconde génération 2 nm de Samsung Foundry, avec des gains théoriques de 12 % en performance et 25 % en efficacité énergétique par rapport à SF2.

Samsung avait déjà indiqué officiellement accélérer le développement de SF2P pour répondre à la demande croissante en calcul haute performance.

Le vrai enjeu n’est pas seulement de rattraper Qualcomm

Le sujet, pour Samsung, n’est pas simplement de publier un meilleur score Geekbench. La marque doit surtout convaincre qu’un Exynos premium peut être constant, efficace et suffisamment compétitif pour revenir plus largement dans ses propres flagships. Cette prudence s’explique aussi par l’histoire récente : selon Android Central, la gamme Galaxy S26 utilise encore le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur certains marchés et sur certains modèles haut de gamme, tandis que l’Exynos 2600 reste plus sélectivement déployé.

C’est là que ce premier benchmark devient intéressant malgré sa modestie. Il montre que Samsung n’est pas en retard sur le calendrier de développement de sa prochaine puce, et qu’un long cycle de test est déjà en cours. Dans le cas de Exynos, cette durée de maturation compte presque autant que l’architecture elle-même, parce que la crédibilité de la gamme dépend désormais autant de la régularité que du pic de performance.

Un benchmark faible peut parfois être une bonne nouvelle

Vu isolément, 2 603/10 350 n’impressionne personne. Mais dans le cas d’une puce en développement, un mauvais ou moyen premier score n’est pas forcément un mauvais signe. Il peut simplement indiquer que Samsung teste tôt, ajuste large, et laisse de la marge à la montée en fréquence, à l’optimisation du scheduler, du GPU et du firmware.

Le vrai verdict viendra plus tard, quand apparaîtront des échantillons plus proches du matériel commercial. Pour l’instant, le message est plus simple : le Exynos 2700 existe bien, il tourne déjà, et Samsung semble lui accorder le temps de développement que ses puces maison n’ont pas toujours semblé avoir ces dernières années.