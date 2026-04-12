Samsung semble déjà regarder au-delà du Galaxy S27. D’après plusieurs rapports récents, le groupe a lancé les premiers travaux sur le Exynos 2800, un SoC attendu, si tout se déroule comme prévu, pour la génération Galaxy S28 en 2028. Le plus intéressant n’est pas seulement l’existence de cette puce : c’est la méthode choisie par Samsung pour la construire.

Au lieu de courir à tout prix vers la gravure la plus petite possible, la marque semblerait désormais privilégier une approche plus patiente, plus industrielle, plus crédible.

Exynos 2800 : Un design à finaliser tôt, puis un passage à la fonderie

Selon le rapport relayé par ZDNet, Samsung viserait une sortie de circuit du Exynos 2800 avant la fin de 2026. En langage semi-conducteur, cela signifie la fin du design logique de la puce avant son transfert vers la division fonderie pour la fabrication. Le nom de code mentionné est « Vanguard », et la production s’appuierait sur une version améliorée du procédé 2 nm de Samsung, désignée SF2P+.

C’est un signal important, car il montre que Samsung semble vouloir verrouiller très tôt l’architecture du futur Exynos haut de gamme, probablement pour éviter les dérapages qui ont longtemps fragilisé la gamme sur les questions de rendement, de chauffe et de compétitivité face à Qualcomm.

Le 1,4 nm s’éloigne, et ce n’est peut-être pas une mauvaise nouvelle

Autre point clé : Samsung aurait revu ses ambitions à court terme sur la gravure 1,4 nm. Des sources industrielles indiquent que la production de masse du nœud SF1.4 a été repoussée à 2029, tandis que Samsung met davantage l’accent sur l’amélioration de ses procédés 2 nm existants, notamment via SF2P+.

Ce choix paraît moins spectaculaire sur le papier, mais il est probablement plus rationnel. La miniaturisation n’offre plus aujourd’hui les gains simples et automatiques d’autrefois. Un procédé plus mature, mieux maîtrisé et mieux optimisé peut s’avérer plus utile qu’un saut prématuré vers un nœud encore instable.

Le Exynos 2700 sert probablement de banc d’essai grandeur nature

Ce repositionnement stratégique semble aussi soutenu par les progrès attribués au Exynos 2700, lui aussi attendu sur un procédé de 2 nm. Plusieurs reprises indiquent que cette puce avance rapidement vers l’échantillonnage puis la production, avec une montée en régime de la fonderie Samsung sur les rendements de 2 nm. Le géant sud-coréen va poursuivre ses efforts sur la dissipation thermique via des techniques de packaging affinées.

Autrement dit, le Exynos 2700 pourrait servir de répétition générale pour le Exynos 2800. Si Samsung parvient à stabiliser son 2 nm, à améliorer les rendements et à mieux tenir la chaleur sur la génération précédente, le Galaxy S28 pourrait effectivement hériter d’une puce plus mature que ce que la marque a parfois livré par le passé. Cette conclusion est une inférence appuyée par la chronologie des développements rapportés.

À ce stade, il n’existe aucun détail solide sur l’architecture CPU ou GPU finale du Exynos 2800 dans les sources les plus fiables consultées aujourd’hui. Certaines rumeurs plus anciennes parlaient d’un GPU davantage maison, mais ces éléments restent trop précoces pour être tenus comme acquis. Ce que l’on peut dire avec sérieux, c’est seulement que Samsung semble vouloir faire de cette puce un jalon important de sa reconquête sur le très haut de gamme mobile.

Samsung semble enfin privilégier la crédibilité à la démonstration

Pendant longtemps, la faiblesse récurrente des Exynos n’était pas tant le manque d’ambition que le manque de constance : efficacité énergétique en retrait, chauffe plus difficile à maîtriser, écart parfois trop visible face aux Snapdragon équivalents. Si le Exynos 2800 suit vraiment cette nouvelle trajectoire — 2 nm raffiné, calendrier mieux tenu, coordination plus étroite entre design et fabrication — Samsung pourrait enfin viser quelque chose de plus important qu’un simple « retour » : une puce réellement équilibrée.

En somme, le Exynos 2800 ne promet pas encore des spécifications flamboyantes. Mais, il raconte déjà une autre histoire, peut-être plus importante : celle d’un Samsung qui semble avoir compris qu’en 2028, la meilleure victoire ne sera pas d’afficher le plus petit chiffre gravé sur une slide, mais de livrer enfin une puce haut de gamme que personne n’aura besoin d’excuser.