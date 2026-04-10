La tarification de ChatGPT gagne un nouvel étage — et, avec lui, une intention beaucoup plus lisible. OpenAI a officialisé un nouveau plan ChatGPT Pro à 100 dollars par mois, positionné entre ChatGPT Plus à 20 dollars et le Pro à 200 dollars, avec un ciblage assumé : les utilisateurs qui poussent déjà ChatGPT bien au-delà d’un usage occasionnel, notamment autour de Codex.

Un plan intermédiaire pensé pour les workflows intensifs

Dans ses notes de version, OpenAI présente ce nouveau plan comme une offre conçue pour des sessions Codex longues et soutenues. Le plan Pro à 100 dollars inclut un accès illimité à GPT-5.4, l’accès à GPT-5.4 Pro, et, pour une durée limitée, jusqu’à 10 fois plus d’usage Codex que Plus, alors que l’allocation standard annoncée est de 5 fois plus que Plus. OpenAI précise aussi que le plan Pro à 200 dollars reste disponible comme formule à usage maximal.

Autrement dit, OpenAI ne crée pas simplement une nouvelle ligne de prix. L’entreprise découpe plus finement son offre en fonction de l’intensité réelle d’utilisation, là où le grand écart entre 20 et 200 dollars commençait à devenir difficile à justifier pour une partie des utilisateurs avancés.

Codex est clairement au centre de la décision

Le signal le plus net tient à Codex. OpenAI a lié l’annonce du nouveau plan à une mise à jour du fonctionnement de l’usage Codex sur Plus et Pro, et plusieurs articles d’aide détaillent désormais une logique de crédits, de grille tarifaire et de structure tarifaire flexible autour de ce produit. OpenAI documente aussi séparément les limites et différences entre les deux niveaux Pro, ce qui montre que l’entreprise considère désormais Codex comme un moteur tarifaire à part entière dans ChatGPT.

C’est une évolution importante, car elle confirme que ChatGPT n’est plus pensé seulement comme un assistant conversationnel grand public, mais comme un environnement de travail où certains usages — code, agents, recherche, tâches parallèles — coûtent structurellement plus cher à opérer.

Ce que le nouveau palier dit de la stratégie OpenAI

Sur la page officielle de tarification, OpenAI met en avant pour Pro des arguments comme 5x ou 20x plus d’usage, l’accès au raisonnement Pro avec GPT-5.4 Pro, le maximum de tâches Codex, le maximum de deep research et d’agent mode, ainsi qu’une mémoire et un contexte étendus. La logique devient donc très claire : plus l’usage ressemble à un travail continu et professionnel, plus la segmentation monte.

Cela marque un glissement assez net. Pendant longtemps, ChatGPT était présenté avant tout comme un outil largement accessible avec une frontière simple entre gratuit et payant. Désormais, OpenAI construit une échelle de productivité premium, où la valeur n’est plus seulement l’accès au modèle, mais le volume de travail soutenu que l’utilisateur peut lui confier.

Une grille tarifaire plus logique… mais aussi plus élitiste

D’un point de vue produit, ce nouveau plan a du sens. Il comble un trou évident entre 20 dollars pour un usage renforcé et 200 dollars pour un usage quasi sans contrainte. Mais il dit aussi quelque chose de plus large sur l’économie de l’IA générative : les charges de calcul liées aux usages avancés ne permettent plus vraiment une logique uniforme. OpenAI le reconnaît indirectement en distinguant plus finement les allocations, les promotions Codex et les capacités maximales selon les plans.

En clair, le nouveau ChatGPT Pro à 100 dollars n’est pas un simple supplément. C’est le signe qu’OpenAI entre dans une phase où le prix suit de plus en plus le type d’usage réel. Et si ce palier rend l’offre plus cohérente pour les power users, il renforce aussi une impression de fond : l’IA la plus utile devient progressivement une IA à plusieurs vitesses.