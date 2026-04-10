DJI s’apprête à relancer l’une de ses catégories les plus efficaces pour les créateurs mobiles. La marque a confirmé un lancement pour le 16 avril 2026 à 12 h GMT — soit 14 h en France — avec un teaser centré sur la future Osmo Pocket 4.

Le message est volontairement discret, mais suffisamment clair : DJI conserve le format de poche à nacelle stabilisée, tout en promettant une montée en gamme sur l’image et le workflows.

Un design familier, et c’est probablement volontaire

Les premiers éléments visibles dans les teasers montrent une Osmo Pocket 4 qui reste fidèle à la formule de la Osmo Pocket 3 : un boîtier compact, une caméra stabilisée au sommet et un petit écran orientable sur la partie inférieure. Plusieurs reprises évoquent aussi des commandes physiques autour de la charnière, dont un contrôle de zoom et un bouton personnalisable.

DJI semble donc choisir la continuité ergonomique plutôt qu’un redesign spectaculaire.

Ce choix a du sens. La série Osmo Pocket n’a jamais eu besoin d’être radicalement repensée pour rester pertinente ; elle devait surtout devenir plus solide sur les points qui comptent vraiment à l’usage : capteur, dynamique, contrôle et rapidité d’export.

Le vrai sujet, c’est la qualité d’image

Le teaser officiel publié par DJI met en avant une phrase qui semble pointer directement vers le capteur, et le site officiel affiche déjà la Osmo Pocket 4 avec la mention « 1″ CMOS Pocket Gimbal Camera ». Cela donne du poids aux informations selon lesquelles le modèle standard conserverait un capteur 1 pouce, avec des progrès attendus sur la plage dynamique et les performances en basse lumière.

Des sources spécialisées évoquent jusqu’à 14 stops de dynamique et la prise en charge du 10-bit D-Log, ce qui placerait clairement la Pocket 4 dans une logique plus sérieuse de postproduction et d’étalonnage léger.

Une Osmo Pocket 4 Pro ? Oui, mais le flou reste réel

C’est là que les choses deviennent plus intéressantes — et plus incertaines. Certaines rumeurs parlent d’une version Pro avec double caméra, ce qui ouvrirait la porte à davantage de flexibilité sur les focales ou sur certains modes de prise de vue. Mais, les signaux sont contradictoires : le teaser officiel relayé par plusieurs médias semble montrer une seule caméra sur le modèle annoncé le 16 avril, ce qui laisse penser que le lancement immédiat concerne d’abord la Pocket 4 standard.

D’autres sources suggèrent qu’une Osmo Pocket 4 Pro pourrait arriver plus tard, séparément. À ce stade, il faut donc distinguer l’officiel du probable : le 16 avril concerne bien l’Osmo Pocket 4, tandis que l’existence et le calendrier d’une version Pro restent encore du domaine de la rumeur.

Plus de stockage intégré, un workflow plus rapide

Les fuites les plus répétées évoquent aussi 107 Go de stockage intégré et des vitesses de transfert pouvant atteindre 800 MB/s. Ce n’est pas l’élément le plus spectaculaire sur une fiche technique, mais c’est peut-être l’un des plus intelligents. Sur ce type de caméra, la qualité d’image ne suffit plus ; il faut aussi que le déchargement des fichiers soit rapide et que le produit s’intègre naturellement dans un flux mobile.

En clair, DJI semble comprendre que la Osmo Pocket 4 ne sera pas jugée seulement sur sa stabilisation ou son capteur, mais sur sa capacité à rester fluide dans la vraie vie : filmer, cadrer, transférer, monter, publier.

DJI joue la carte la plus rationnelle possible

Ce que raconte cette Pocket 4, pour l’instant, c’est moins une rupture qu’un raffinement. DJI ne cherche pas à réinventer une catégorie qu’elle domine déjà ; la marque cherche à la rendre plus crédible face à une concurrence qui s’active, notamment avec Insta360. La vraie bataille ne se jouera pas sur un look nouveau, mais sur la qualité du capteur, la dynamique, la souplesse des profils couleur et l’efficacité du produit en tournage quotidien.

Si DJI confirme bien un capteur 1 pouce, un meilleur rendu en basse lumière, du D-Log 10 bits et un stockage intégré rapide, l’Osmo Pocket 4 pourrait devenir moins une simple mise à jour qu’un nouveau standard de la caméra de poche pour créateurs.