C’est l’un de ces changements minuscules qui améliorent immédiatement l’expérience. Instagram déploie désormais l’édition des commentaires après publication, une fonction longtemps réclamée et enfin officialisée.

La plateforme ouvre une fenêtre de 15 minutes pendant laquelle un commentaire peut être corrigé autant de fois que nécessaire, sans devoir le supprimer, puis le republier.

Comment fonctionne l’édition des commentaires dans Instagram ?

Le fonctionnement est volontairement simple. Après avoir publié un commentaire, l’utilisateur dispose de 15 minutes pour le modifier. Pendant cette période, les retouches peuvent être faites plusieurs fois, puis l’option disparaît complètement une fois le délai écoulé.

Instagram semble chercher ici un équilibre assez logique : laisser le temps de corriger une faute ou une formulation maladroite, sans transformer a posteriori le sens d’une conversation entière.

Une fois modifié, le commentaire affiche un libellé « Éditer » visible par les autres utilisateurs. En revanche, Instagram ne montre pas la version d’origine du message, contrairement à certains autres services qui conservent un historique de modification consultable.

Les limites à connaître

La nouvelle fonction n’est pas totalement sans contraintes. Attention, seul le texte peut être modifié. Si un commentaire contient aussi une photo, l’image ne peut pas être remplacée ou ajustée via cette option.

Cela confirme la philosophie de la mise à jour : Instagram ne cherche pas à transformer le commentaire en contenu entièrement rééditable, mais à offrir une correction rapide et encadrée, surtout utile pour les fautes de frappe, les oublis ou les formulations un peu trop hâtives.

Une mise à jour modeste, mais très attendue

La fonction était en test depuis mars et qu’elle entre maintenant en déploiement officiel. Ce n’est pas le type de nouveauté qui bouleverse Instagram, mais c’est exactement le genre d’amélioration qui rend l’application plus mature au quotidien. Corriger une coquille sans devoir effacer tout un commentaire peut sembler anecdotique. En pratique, c’est l’une des frictions les plus communes des réseaux sociaux qui disparaît enfin.

En parallèle, Instagram continue de tester d’autres outils autour des commentaires, notamment un discret bouton je n’aime pas, confirmé par Adam Mosseri en février 2025 comme un test privé sans compteur public.