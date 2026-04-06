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DJI Osmo Pocket 4 : Le packaging fuite et confirme une fiche technique de folie

DJI Osmo Pocket 4 : Le packaging fuite et confirme une fiche technique de folie

La prochaine caméra compacte de DJI se dévoile presque sans filtre. À travers des images de packaging de revendeur en haute définition, la Osmo Pocket 4 confirme une montée en gamme significative — et une ambition claire : rivaliser avec les setups semi-professionnels dans un format ultra-portable.

Les images partagées par le leaker OsitaLV ne laissent que peu de place au doute : le packaging final de la DJI Osmo Pocket 4 est prêt, et avec lui, une fiche technique complète imprimée directement au dos de la boîte.

Un détail qui change tout : ce type de visuel n’apparaît généralement qu’à un stade avancé du cycle produit, souvent lorsque la production de masse est déjà lancée. Plusieurs distributeurs chinois auraient d’ailleurs déjà du stock, suggérant un lancement imminent.

DJI Osmo Pocket 4 : Un capteur de 1 pouce et une fiche technique musclée

Le cœur de cette nouvelle génération repose sur un capteur de 1 pouce, un saut notable pour la gamme Pocket. DJI annonce jusqu’à 14 stops de dynamique, plaçant l’appareil dans une catégorie proche de certaines caméras hybrides compactes.

Autre changement structurant : 107 Go de stockage interne, vitesse de transfert jusqu’à 800 MB/s, absence de slot microSD visible.

Ce choix traduit une philosophie plus proche de celle d’Apple : simplifier l’expérience utilisateur tout en verrouillant l’écosystème matériel.

Côté image et capture :

10-bit D-Log pour une meilleure latitude en post-production

zoom 2x sans perte (probablement assisté par traitement logiciel + optique)

Intelligent Follow 7.0 pour un tracking plus précis

Le tout soutenu par la stabilisation mécanique sur trois axes, signature historique de la gamme Osmo.

Creator Combo : DJI muscle son écosystème

Le bundle Creator Combo confirme une stratégie désormais bien rodée chez DJI : proposer un kit prêt à tourner dès l’ouverture. Dans la boîte : microphone sans fil avec accessoires (clip magnétique, bonnettes anti-vent), mini trépied et poignée filetée, lentille additionnelle, éclairage d’appoint, et multiples options de transport.

Un positionnement clair : séduire vloggers, créateurs et journalistes mobiles sans passer par un setup complexe.

DJI transforme sa Pocket en outil semi-pro

Avec cette quatrième génération, DJI ne cherche plus seulement à proposer une caméra « fun » ou grand public. La DJI Osmo Pocket 4 devient un véritable outil de production compact, capable de concurrencer : les action cams premium, certains hybrides d’entrée de gamme, et même des setups smartphone + gimbal.

L’abandon probable de la carte microSD est particulièrement révélateur : DJI contrôle désormais la chaîne complète — capture, stockage, transfert — dans une logique d’intégration verticale.

Lancement imminent : rendez-vous le 20 avril ?

Selon plusieurs sources concordantes, le lancement global serait fixé au 20 avril 2026, avec une disponibilité immédiate sur les principaux marchés. Si ces informations se confirment, DJI pourrait frapper fort avec un produit déjà prêt, mature — et surtout, parfaitement aligné avec les nouveaux usages de création mobile.

Une chose est sûre : la caméra de poche n’a jamais été aussi ambitieuse.