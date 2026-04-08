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Votre liseuse Kindle Amazon a plus de 14 ans ? Voici ce qui va changer en mai

Votre liseuse Kindle Amazon a plus de 14 ans ? Voici ce qui va changer en mai

Les Kindle ont longtemps incarné une promesse rare dans la tech : des appareils simples, endurants, presque intemporels. Mais même les objets les plus durables finissent par rencontrer une limite plus brutale que leur batterie ou leur écran : la fin du support logiciel et commercial.

Amazon va ainsi mettre fin, le 20 mai 2026, au support de plusieurs Kindle et Kindle Fire lancés en 2012 ou avant.

Ce qui va concrètement changer pour votre Kindle

À partir de cette date, les appareils concernés pourront continuer à lire les livres déjà présents dessus, mais ils ne pourront plus acheter, emprunter, ni télécharger de nouveaux livres depuis l’écosystème Kindle.

Plus sévère encore, un appareil ancien qui serait désenregistré du compte Amazon ou réinitialisé ne pourra plus être réenregistré ensuite.

Autrement dit, ces Kindle ne deviennent pas immédiatement inutilisables, mais ils cessent d’être des terminaux pleinement connectés à la librairie d’Amazon. Ils basculent dans une forme de vie « hors ligne », limitée à ce qu’ils ont déjà en mémoire. C’est une nuance importante : on ne parle pas d’une panne forcée, mais d’une fermeture progressive de l’accès au service.

Les modèles touchés

Les modèles explicitement cités dans les premières reprises incluent notamment le Kindle (2e génération) International, le Kindle DX International, le Kindle Keyboard, le Kindle (4e génération) et le Kindle (5e génération). Autrement dit, la mesure touche plus largement les Kindle et Kindle Fire sortis en 2012 ou avant, y compris plusieurs anciennes tablettes Fire.

Il est important de souligner que certains des appareils concernés ont entre 14 et 18 ans. Dans l’absolu, c’est une longévité remarquable. Dans les faits, cela rappelle aussi qu’un produit connecté ne vieillit jamais seulement par son matériel, mais par la couche de service qui l’entoure.

Une coupure moins soudaine qu’elle n’en a l’air

Cette décision ne tombe pas du ciel. Amazon avait déjà supprimé, il y a plusieurs années, l’accès direct au Kindle Store sur ces anciens modèles. Il restait toutefois possible d’acheter un livre depuis un autre appareil, puis de le faire livrer sur son vieux Kindle. C’est précisément cette dernière passerelle qui disparaît désormais.

Le mouvement s’inscrit dans une séquence plus large de fermeture progressive de certaines fonctions historiques de l’écosystème Kindle.

Amazon pousse logiquement vers le renouvellement

Pour accompagner la transition, Amazon proposerait aux utilisateurs concernés une remise de 20 % sur l’achat d’un nouveau Kindle ainsi qu’un crédit ebook de 20 dollars, valable jusqu’au 20 juin 2026.

C’est un geste commercial assez classique, mais révélateur. Amazon ne cherche pas seulement à solder un vieux parc d’appareils ; l’entreprise essaie aussi de garder ces lecteurs dans son écosystème, plutôt que de les voir partir vers Kobo, PocketBook ou d’autres alternatives. Cette conclusion est une inférence fondée sur l’offre de reprise commerciale et la structure fermée de l’écosystème Kindle.

La vraie fin d’une certaine idée du Kindle

Le plus intéressant, au fond, n’est pas la disparition de quelques modèles très âgés. C’est ce que cette annonce raconte de l’évolution du Kindle lui-même. Pendant longtemps, le Kindle donnait l’impression d’un objet presque autonome : on achetait une liseuse, on y téléchargeait des livres, et elle durait des années. En réalité, cette longévité dépendait d’un lien constant avec l’infrastructure Amazon. Quand ce lien se coupe, même un appareil encore parfaitement fonctionnel perd une partie essentielle de sa valeur d’usage.

C’est aussi ce qui rend ces vieux Kindle si particuliers. Matériellement, beaucoup peuvent encore tenir le coup. Commercialement et logiciellement, ils entrent pourtant dans une zone grise où la durabilité physique ne suffit plus. Et c’est peut-être là la leçon la plus nette de cette séquence : dans la tech, l’obsolescence ne vient plus seulement de l’usure, mais de l’écosystème.