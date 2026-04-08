À peine lancé, déjà prolongé. Le MacBook Neo, nouveau portable d’entrée de gamme d’Apple, semble avoir trouvé son public plus vite que prévu. Et selon Tim Culpan, via sa newsletter Culpium, Apple travaillerait déjà sur un MacBook Neo 2 attendue en 2027, avec deux évolutions ciblées : une puce plus récente et une mémoire unifiée en hausse.

MacBook Neo 2 : Un successeur qui miserait sur l’efficacité plus que sur la rupture

L’actuel MacBook Neo repose sur une puce A18 Pro avec GPU 5 cœurs et 8 Go de mémoire unifiée, une configuration qu’Apple présente comme suffisante pour les usages quotidiens, l’IA et le multitâche léger. Apple le positionne officiellement comme son Mac portable le plus accessible, à partir de 699 euros en France.

La prochaine version évoquée pour 2027 adopterait, selon Culpan, une variante de la puce A19 Pro — issue de la génération d’iPhone 17 Pro — ainsi que 12 Go de mémoire unifiée au lieu de 8 Go aujourd’hui.

Cette hausse de mémoire irait dans le sens d’un produit plus pérenne, sans bouleverser le positionnement du Neo.

Ce que cela changerait vraiment à l’usage

Sur le papier, le saut de l’A18 Pro vers une version allégée de l’A19 Pro ne ressemble pas à une révolution. Mais sur un ordinateur pensé pour les tâches du quotidien, quelques gains de performance peuvent compter davantage qu’ils n’en ont l’air : navigation avec de nombreux onglets, apps côte à côte, visio, édition légère, outils dopés à l’IA. Beaucoup de testeurs évaluent le MacBook Neo comme un excellent ultraportable abordable, allant jusqu’à le qualifier comme l’une des meilleures machines étudiantes du moment, précisément grâce à cet équilibre entre prix, autonomie et niveau de performance.

Le passage à 12 Go de RAM serait sans doute l’évolution la plus stratégique. Sur un Mac à vocation grand public, ce supplément de mémoire peut prolonger la durée de vie perçue du produit, fluidifier macOS avec plusieurs apps ouvertes et mieux absorber la montée en puissance des usages liés à Apple Intelligence. C’est moins spectaculaire qu’un redesign, mais probablement plus utile au quotidien.

Pourquoi Apple accélérerait déjà sur une deuxième génération ?

Le point le plus révélateur est ailleurs : le MacBook Neo se vendrait mieux qu’attendu. Plusieurs reprises de la note de Tim Culpan indiquent qu’Apple serait déjà en discussion avec ses fournisseurs pour augmenter la production, signe que la demande dépasse les projections initiales.

Cela raconte quelque chose d’important sur la stratégie d’Apple. Avec le MacBook Neo, la marque revient sur un marché qu’elle avait en grande partie laissé de côté : celui du Mac vraiment accessible. Le Neo n’est pas seulement un produit d’appel ; il pourrait devenir une famille de produits à part entière, capable d’attirer étudiants, foyers et primo-acheteurs dans l’écosystème macOS. Une deuxième génération en 2027 irait exactement dans ce sens.

Apple installe peut-être une nouvelle logique dans sa gamme Mac

Ce dossier est intéressant parce qu’il ne parle pas seulement d’un refresh technique. Il montre que Apple semble considérer le MacBook Neo comme une ligne durable, avec son propre rythme d’évolution. Là où le MacBook Air incarne le portable mainstream premium, le Neo pourrait devenir la porte d’entrée assumée vers le Mac : plus simple, moins cher, mais suffisamment sérieux pour éviter le compromis frustrant.

Si la rumeur se confirme, Apple ne chercherait pas à transformer le MacBook Neo 2 en machine spectaculaire. Elle ferait quelque chose de plus malin : renforcer exactement ce qui compte pour ce type de produit — la fluidité, l’endurance et la durée de vie logicielle. Et dans un marché où le prix redevient un argument central, c’est peut-être la mise à jour la plus intelligente possible.