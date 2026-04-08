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Enfin de l’ordre dans Gemini ! La nouvelle fonction Projects se dévoile

Enfin de l'ordre dans Gemini ! La nouvelle fonction Projects se dévoile

À mesure que Gemini s’installe dans les usages quotidiens, un problème très concret émerge : l’encombrement. Entre recherches de travail, idées de voyage, brouillons, tests et discussions ponctuelles, la barre latérale se transforme vite en archive difficile à relire.

Google semble désormais s’attaquer à ce point faible avec une nouvelle fonction en test : Projects.

Encore discrète et manifestement inachevée, cette nouveauté pourrait pourtant changer en profondeur la manière dont les utilisateurs gèrent leurs échanges avec l’assistant.

Une réponse simple à un vrai problème d’usage

Aujourd’hui, utiliser Gemini régulièrement revient souvent à accumuler des dizaines de conversations sans véritable logique de classement. Retrouver un ancien échange peut devenir fastidieux, surtout lorsque plusieurs sujets se croisent dans la même semaine.

C’est précisément là que Projects entre en jeu. Repérée par un utilisateur de Reddit, la fonction ajoute une option « Add to project » dans le menu contextuel des conversations sur l’interface Web de Gemini. Le principe est limpide : rattacher un chat à un dossier thématique pour mieux structurer ses échanges.

L’idée n’a rien de spectaculaire sur le papier, mais elle répond à l’un des besoins les plus évidents des assistants conversationnels modernes : passer d’un simple fil de discussion à un véritable espace de travail organisé.

Une fonction visible, mais encore en construction

D’après les captures partagées en ligne, l’option apparaît dans le menu à trois points affiché au survol d’une conversation, aux côtés de commandes déjà connues comme Partager, Épingler, Renommer ou Supprimer.

En cliquant sur « Ajouter au projet », Gemini ouvre une fenêtre permettant d’assigner le chat à un projet existant. En revanche, un détail montre que le développement n’est pas encore abouti : il n’est pas possible, à ce stade, de créer un nouveau projet directement depuis cette fenêtre.

Autrement dit, la brique principale est là, mais l’expérience reste incomplète. Il est possible que cette apparition soit possiblement non intentionnelle, ce qui suggère un déploiement encore très préliminaire plutôt qu’un lancement officiellement enclenché.

Google rattrape une attente devenue structurante

Ce test n’a rien d’anodin. Il révèle surtout que Google semble vouloir faire évoluer Gemini au-delà du simple chatbot pour le rapprocher d’un outil de productivité plus mature.

L’organisation par projets est devenue un standard implicite dans l’univers de l’IA conversationnelle. À mesure que les assistants servent à piloter des tâches longues — rédaction, veille, planification, apprentissage, coordination —, les utilisateurs ne veulent plus seulement discuter avec une IA. Ils veulent retrouver, classer et contextualiser ces discussions.

Avec Projects, Google commence donc à combler un manque stratégique. Ce n’est pas une fonction « wow », mais c’est le type d’amélioration qui ancre un produit dans les usages réels. En clair, moins de démonstration technologique, plus d’ergonomie.

Un détail de plus qui montre la maturation de Gemini

Google n’a encore donné aucun calendrier officiel pour un déploiement large. Mais le simple fait que la fonction apparaisse déjà chez certains utilisateurs est généralement un bon indicateur : le chantier avance, même si l’interface n’est pas finalisée.

Et, c’est peut-être là le point le plus intéressant. Gemini entre dans une phase où la différenciation ne se joue plus uniquement sur la puissance du modèle, mais sur la qualité de l’environnement qui l’entoure. Organisation, continuité, gestion de l’historique, productivité : ce sont désormais ces détails qui façonnent l’expérience au quotidien.

Si Google va au bout de cette logique, Projects pourrait devenir l’une des fonctions les plus utiles de Gemini — non pas parce qu’elle impressionne, mais parce qu’elle remet enfin de l’ordre dans un outil qui commence à prendre beaucoup de place dans la vie numérique de ses utilisateurs.