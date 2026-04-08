Dans l’univers pliable, la mauvaise surprise tarifaire est presque devenue une routine. C’est précisément pour cela que la dernière fuite autour du Galaxy Z Fold 8 retient l’attention : Samsung conserverait un prix de départ à 1 999 dollars aux États-Unis (2 102 euros en France), soit le même ticket d’entrée que le Galaxy Z Fold 7, tout en réservant de légères hausses aux versions de stockage supérieures.

Un prix de base inchangé, des hausses limitées sur les versions supérieures

D’après plusieurs reprises d’un leak relayé aujourd’hui, le Galaxy Z Fold 8 serait décliné en trois configurations : 12 Go + 256 Go à 1 999 dollars, 12 Go + 512 Go à 2 199 dollars et 16 Go + 1 To à 2 499 dollars. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 7 avait démarré à 1 999,99 dollars en 256 Go, puis 2 119,99 dollars en 512 Go et 2 419,99 dollars en 1 To. En clair, le prix d’appel resterait stable, tandis que les versions 512 Go et 1 To grimperaient d’environ 80 dollars.

Ce n’est pas un détail anodin. Samsung avait déjà relevé le prix du Z Fold 7 par rapport au Z Fold 6, et une nouvelle hausse sur le modèle de base aurait été beaucoup plus difficile à défendre dans un marché qui cherche encore son volume. Garder le seuil des 1 999 dollars permet à la marque de préserver une forme de continuité psychologique sur une catégorie déjà très premium.

Plus d’autonomie, plus de charge, et un pliable qui semble gagner en maturité

Si la fuite est correcte, Samsung ne miserait pas seulement sur la stabilité du prix, mais aussi sur une fiche technique plus solide. Les rumeurs évoquent une batterie portée à 5 000 mAh contre 4 400 mAh sur la génération précédente, une recharge filaire qui passerait de 25 W à 45 W, ainsi qu’une nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Plusieurs sources mentionnent aussi des améliorations côté photo.

Sur le design, les indiscrétions publiées fin mars indiquaient un Galaxy Z Fold 8 toujours très fin, avec des dimensions proches du Z Fold 7, autour de 4,5 mm une fois déplié et 9 mm replié selon les rendus CAD relayés par SamMobile. Le même rapport évoque aussi un lancement attendu en juillet 2026.

Samsung pense déjà à la confrontation avec Apple

Cette modération tarifaire prend encore plus de sens face à la pression qui monte autour du premier iPhone pliable. Plusieurs rapports publiés ces dernières semaines situent le futur iPhone Fold dans une zone de prix comprise entre un peu plus de 2 000 dollars et environ 2 320 dollars pour la version de base, tandis que certaines fuites sur les capacités de stockage montent jusqu’à 2 900 dollars pour le modèle 1 To.

En parallèle, les rumeurs du jour laissent entrevoir que Apple ferait face à des difficultés d’ingénierie sur son pliable, même si le calendrier de septembre 2026 reste encore évoqué par d’autres sources. Autrement dit, Samsung a une fenêtre stratégique assez claire : consolider son avance sur le format livre pendant qu’Apple n’a pas encore officialisé son entrée sur ce segment.

Samsung joue la carte la plus rationnelle possible

Le plus intéressant, au fond, n’est pas seulement la fuite de prix. C’est la logique qu’elle dessine. Samsung semble comprendre qu’en 2026, un pliable à 1 999 dollars reste déjà un objet élitiste, mais qu’il peut devenir plus « acceptable » s’il progresse enfin sur les points les plus concrets : autonomie, recharge, finesse, poids et polyvalence photo.

Face à un Apple pliable qui devrait arriver cher, tardivement et avec l’effet vitrine d’un premier modèle, Samsung a sans doute intérêt à apparaître comme l’option la plus mature plutôt que la plus spectaculaire. Conserver le prix de départ tout en musclant l’expérience serait, dans ce contexte, une décision moins prudente qu’elle n’en a l’air : ce serait une façon très calculée de défendre son avance juste avant que le marché pliable ne devienne vraiment plus encombré.