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iOS 26.5 : Pourquoi la nouvelle bêta d’Apple risque de vous décevoir

iOS 26.5 : Pourquoi la nouvelle bêta d’Apple risque de vous décevoir

Apple ouvre l’accès à iOS 26.5… mais sans réellement créer l’événement. Cette nouvelle bêta publique, déployée quelques jours après la version développeur, donne surtout l’impression d’une mise à jour de transition.

Plus qu’un bond en avant, elle esquisse les priorités actuelles de Apple : affiner ses services, tout en retardant ses ambitions les plus attendues autour de l’intelligence artificielle.

Apple Plans au centre de l’attention

La nouveauté la plus visible de cette bêta concerne Apple Plans, qui introduit une fonction baptisée Lieux suggérés. Concrètement, l’application met désormais en avant des restaurants populaires, des commerces tendance et des lieux suggérés selon vos recherches ou votre localisation.

Ces recommandations apparaissent directement dans l’interface de recherche, renforçant l’idée d’un Apple Plans plus « découverte » que purement utilitaire.

Mais, l’autre évolution est plus stratégique : l’intégration d’annonces sponsorisées dans ces résultats. Apple précise que ces publicités sont clairement identifiées et traitées localement, sans exploitation directe des données personnelles liées à votre compte.

Une mise à jour qui révèle une priorité : les services

Derrière ces ajustements, une direction se dessine. Apple ne transforme pas ici l’iPhone en profondeur, mais continue de renforcer son écosystème de services, ses capacités de recommandation, et, plus discrètement, son activité publicitaire.

C’est un mouvement logique. À mesure que le hardware se stabilise, la différenciation passe de plus en plus par les services intégrés et les revenus associés.

Toujours aucune trace de la « nouvelle Siri »

C’est sans doute le point le plus marquant… par son absence. Malgré les attentes autour d’une refonte majeure de Siri — souvent associée à une intégration plus poussée de l’IA générative — aucune évolution significative n’apparaît dans cette version.

Apple avait pourtant laissé entrevoir une montée en puissance de l’intelligence embarquée. Pour l’instant, cette vision de « Siri 2.0 » reste hors champ, repoussée à une mise à jour ultérieure.

RCS et sécurité : des avancées encore en coulisses

Parmi les éléments plus discrets, la bêta poursuit les tests autour du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS. Ce chantier est important, car il rapproche progressivement l’expérience Android/iPhone sur la messagerie, tout en renforçant la confidentialité. Mais, là encore, il s’agit d’un travail en cours, dont l’impact réel dépendra de son intégration finale.

Faut-il installer iOS 26.5 maintenant ?

La réponse est assez simple : pas vraiment, sauf curiosité. Cette bêta s’adresse surtout à ceux qui aiment tester en avance, les développeurs ou utilisateurs avancés et les curieux des évolutions de Maps.

Pour le reste, les bénéfices au quotidien restent limités : pas de nouvelles fonctions majeures, pas d’évolution visible de Siri et peu de changements dans l’usage global.

Une mise à jour qui en dit plus par ses silences que par ses nouveautés

iOS 26.5 n’est pas une mise à jour spectaculaire — et ce n’est probablement pas un hasard. Elle agit comme un sas de transition :

Apple affine ses services (Maps, publicité)

teste des briques techniques (RCS, sécurité)

mais retarde ses annonces les plus structurantes

Cela suggère une stratégie plus large : préparer un virage plus important, probablement centré sur l’IA et l’assistant, mais sans précipiter son déploiement.

En attendant, iOS 26.5 ressemble à une version d’équilibrage — utile pour Apple, mais encore peu transformative pour les utilisateurs.