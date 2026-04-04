Samsung préparerait une cuvée 2026 très chargée sur le segment du foldable, avec les attendus Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, mais aussi un troisième modèle plus inédit souvent évoqué sous le nom de « Galaxy Z Wide Fold ».

Pourtant, à en croire les dernières fuites venues de Corée, le constructeur pourrait faire un choix étonnamment conservateur sur un composant clé : l’écran.

Une fuite qui pointe vers un recyclage de la technologie M13

Selon un rapport relayé par ET News puis repris par plusieurs sites spécialisés, les trois futurs smartphones pliables de Samsung utiliseraient encore un matériau organique M13 pour leurs panneaux OLED, et non le plus récent M14 déjà associé au Galaxy S26 Ultra. Si cela se confirme, ce serait la troisième année consécutive que Samsung reconduit cette base technologique sur ses pliables, après les générations lancées en 2024 et 2025.

Le sujet peut sembler très technique, mais il ne l’est pas tant que ça. Le passage au M14 est généralement associé à des gains de luminosité, d’efficacité énergétique et de durabilité. Déjà en 2025, le M14 devait permettre au Galaxy S26 Ultra d’aller vers une dalle plus fine, plus lumineuse et plus efficiente.

Si Samsung laisse ses pliables sur la technologie M13, cela signifierait en creux que la gamme Z pour 2026 ne profiterait pas de la meilleure base OLED de la maison.

Un arbitrage qui ressemble à une logique de coûts

La raison évoquée par les relais de la fuite est simple : contenir les hausses de prix. Samsung aurait choisi de ne pas basculer ses prochains smartphones pliables sur le matériau M14 afin d’éviter une montée supplémentaire des tarifs sur une catégorie déjà très chère.

Ce choix serait cohérent avec le contexte du marché. Les smartphones pliables restent des produits premium sous forte pression concurrentielle, et Samsung doit désormais défendre sa position face à Honor, OPPO, Huawei, Google et, selon les rumeurs persistantes, un premier iPhone pliable attendu cette année. Dans cet environnement, préserver le prix de vente peut compter presque autant qu’ajouter un saut technologique visible sur la fiche technique.

Cela ne veut pas dire que les écrans n’évolueront pas

Conserver du M13 ne condamnerait pas pour autant Samsung à l’immobilisme. D’autres rumeurs crédibles évoquent pour le Galaxy Z Fold 8 une dalle quasi sans pli visible, grâce à une nouvelle plaque métallique perforée au laser fournie par Fine M-Tec.

Autrement dit, Samsung pourrait améliorer l’expérience perçue — réduction de la pliure, meilleure calibration, optimisation énergétique — sans changer la famille de matériau OLED de base. Ce serait une stratégie très Samsung : conserver l’ossature technique, mais peaufiner l’exécution sur les points les plus visibles à l’usage.

En 2026, l’absence de vrai bond-écran serait plus sensible qu’avant

C’est là que le sujet devient intéressant. Pendant longtemps, Samsung a pu avancer par petites touches sur le pliable, tant son avance industrielle était nette. Mais 2026 n’a plus le même visage. Le marché est plus encombré, les designs concurrents progressent vite, et la question de la pliure comme celle de la lisibilité extérieure deviennent beaucoup plus centrales. Si Samsung reconduit du M13 pour une troisième année, cela ne fera sans doute pas fuir le grand public à lui seul — mais cela pourrait nourrir un récit plus gênant : celui d’une gamme Z qui affine encore, plutôt qu’elle ne frappe fort.

Au fond, le vrai risque n’est pas qu’un utilisateur distingue immédiatement M13 de M14 sur le terrain. Le risque, c’est qu’au moment où le pliable devient enfin un espace de compétition frontale, Samsung donne l’impression de réserver ses meilleures avancées d’affichage à ses flagships classiques, pas à ses produits les plus démonstratifs.