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Coup de tonnerre pour les power users de Claude : Anthropic ferme la porte à OpenClaw

Coup de tonnerre pour les power users de Claude : Anthropic ferme la porte à OpenClaw

Anthropic vient de refermer l’une des portes les plus appréciées des utilisateurs avancés de Claude. À partir de ce samedi 4 avril 2026, les abonnements Claude ne couvrent plus l’usage via des outils tiers comme OpenClaw.

Pour continuer, il faut basculer vers du pay-as-you-go, soit via des bundles d’usage supplémentaires, soit via une clé API séparée.

Ce qui change vraiment pour les utilisateurs de Claude

Jusqu’ici, une partie des power users utilisait leur abonnement Claude comme carburant pour OpenClaw et d’autres « agents exploités ». Ce n’est plus le cas. Anthropic explique que ces usages tiers imposent une « souche surdimensionnée » à ses systèmes et ne correspondent pas au profil d’usage prévu pour ses offres par abonnement.

L’entreprise ajoute aussi, selon Business Insider, que ce mode d’utilisation contrevient à ses conditions d’utilisation.

Concrètement, cela tue surtout un modèle économique implicite : payer un abonnement Claude, puis s’en servir dans OpenClaw pour des workflows plus lourds sans passer par la tarification API classique.

Techniquement, OpenClaw n’est pas interdit au sens strict, mais il cesse d’être réellement viable au même prix. C’est donc moins une disparition qu’une mise sous péage.

Pourquoi OpenClaw compte autant ?

La réaction est vive parce que OpenClaw n’était pas un simple bricolage confidentiel. Business Insider décrit un outil devenu populaire pour gérer des tâches réelles, comme les emails, les calendriers ou même des check-ins de vol, avec une logique d’assistant plus autonome que le Claude standard. Cette montée en puissance aurait justement contribué à mettre la pression sur l’infrastructure d’Anthropic.

C’est aussi ce qui rend la décision politiquement sensible dans la communauté développeur. Beaucoup d’utilisateurs avaient construit des workflows autour de cette possibilité. Quand Anthropic ferme soudainement ce canal, le message perçu n’est pas seulement « nous ajustons la facturation », mais plutôt : les usages non prévus par Anthropic resteront tolérés tant qu’ils servent la croissance, puis seront monétisés ou rabattus vers l’écosystème maison.

Le vrai signal : Anthropic reprend la main

La décision s’inscrit dans une trajectoire plus large. Ces derniers mois, Anthropic a poussé Claude Cowork, enrichi Claude de connecteurs et étendu ses capacités d’action sur ordinateur. Fermer le « hack » OpenClaw revient donc aussi à renforcer une logique de plateforme contrôlée : si vous voulez un Claude profondément intégré à votre travail, Anthropic préfère que cela passe par ses propres produits et ses propres règles tarifaires.

Pour amortir le choc, Anthropic propose un crédit ponctuel équivalent au prix d’un mois d’abonnement et des bundles à tarif réduit. Mais, cela ressemble davantage à un coussin de transition qu’à une véritable continuité pour les gros utilisateurs.

Économiquement logique, culturellement coûteux

Sur le fond, Anthropic n’a pas tort d’un point de vue économique. Un abonnement forfaitaire n’est pas conçu pour absorber durablement des usages agentiques lourds opérés via des couches tierces. Le problème n’est donc pas tant la logique de coût que la brutalité symbolique du geste. Aux yeux des power users, cette décision ressemble à une reprise de contrôle tardive, au moment précis où OpenClaw avait prouvé qu’il transformait Claude en assistant beaucoup plus utile.

En clair, Anthropic choisit ici la soutenabilité et la maîtrise de son écosystème plutôt que la permissivité. C’est probablement rationnel pour l’entreprise. Mais côté communauté, cela risque de laisser une trace : dans l’IA appliquée au travail, les utilisateurs les plus engagés pardonnent souvent un produit imparfait ; ils pardonnent moins facilement qu’on casse un workflow devenu central.