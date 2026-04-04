ElevenLabs ne veut plus être perçu comme un simple spécialiste du clonage vocal. Avec une nouvelle application iOS lancée discrètement début avril, ElevenMusic, ElevenLabs entre plus frontalement sur le terrain de la musique générée par IA — et, au passage, dévoile une ambition bien plus large : devenir une plateforme créative complète, pas seulement un fournisseur de modèles audio.

ElevenMusic : Une sortie discrète, mais un signal très clair

L’application ElevenMusic by ElevenLabs est apparue sur l’App Store, où elle est présentée comme un outil pensé à la fois pour la création et la découverte musicale. TechCrunch rapporte que l’app avait été listée depuis quelques semaines avant son lancement effectif le 1er avril 2026, ce qui donne à l’opération des allures de déploiement en douceur plutôt que de grande annonce.

Sur le fond, le positionnement est limpide. ElevenMusic permet de générer des morceaux à partir de prompts textuels, de régler des éléments comme la durée, la présence de paroles ou le style d’écriture, mais aussi de découvrir, écouter et remixer des titres créés par d’autres utilisateurs. La logique ne ressemble donc pas à un simple générateur isolé : ElevenLabs construit déjà une expérience hybride entre outil créatif et plateforme de consommation.

Sept morceaux par jour gratuitement, puis une offre Pro

Selon TechCrunch, la version gratuite autorise jusqu’à sept générations de chansons par jour. L’offre payante, facturée 9,99 dollars par mois ou 95,90 dollars par an, monte à 500 morceaux par mois, avec plus de 500 Go de stockage et l’accès à un éventail plus large de styles et d’ambiances.

L’application intègre aussi des codes très familiers des services de streaming : meilleurs classements, tendances, nouveautés, sélections par humeur, stations en direct et albums déjà prêts à écouter. Ce détail est important, car il montre que ElevenLabs n’essaie pas seulement de concurrencer les outils de génération comme Suno ou Udio sur la création brute ; la société cherche aussi à contrôler la couche de distribution et de découverte.

ElevenLabs prépare ce moment depuis des mois

Cette arrivée ne sort pas de nulle part. ElevenLabs a lancé Eleven Music comme produit Web et API autour de la musique dès août 2025, en insistant sur le fait que le modèle était entraîné sur des données sous licence et pensé pour un usage commercial large. Le site officiel d’ElevenLabs présente aujourd’hui encore Eleven Music comme un générateur de musique « studio-grade » et précise que, sur les plans self-serve, l’usage commercial est autorisé dans de nombreux cas, avec des restrictions plus limitées que chez certains rivaux selon le contexte d’exploitation.

Surtout, la société a ajouté en mars 2026 une Music Marketplace permettant de publier, licencier et monétiser des morceaux générés sur la plateforme. ElevenLabs explique que les créateurs peuvent être rémunérés lorsque leurs titres sont utilisés, remixés ou licenciés pour des vidéos, jeux, démos produit ou autres contenus.

Autrement dit, ElevenMusic n’est pas un coup d’essai opportuniste sur mobile. C’est la traduction grand public d’une pile déjà en construction : génération, édition, marketplace, monétisation, et maintenant application de découverte.

ElevenLabs veut éviter de devenir un simple fournisseur interchangeable

Le vrai sujet est sans doute là. ElevenLabs s’est imposé grâce à la voix, mais le marché de l’audio IA devient plus encombré, plus standardisé, et donc plus exposé à la banalisation. En élargissant sa proposition à la musique, puis à des outils plus larges de création, la société cherche visiblement à remonter dans la chaîne de valeur : moins dépendre d’un seul modèle, davantage posséder une relation directe avec les créateurs et les usages.

Le timing financier renforce encore cette lecture. ElevenLabs a annoncé début février une levée de 500 millions de dollars valorisant l’entreprise à 11 milliards de dollars, avec l’objectif affiché d’accélérer son expansion et ses nouvelles catégories de produits. Dans ce cadre, pousser la musique et les outils créatifs grand public apparaît moins comme une diversification décorative que comme un axe de croissance très concret.

Une vraie offensive face à Suno et Udio

Face à Suno et Udio, ElevenLabs essaie de se distinguer par un discours plus rassurant sur la licence et l’usage commercial, là où la musique générée par IA reste un terrain juridiquement sensible.

Cela ne garantit pas à lui seul la domination du marché, mais cela donne à ElevenLabs une narration plus « entreprise-compatible » que celle d’un simple générateur viral. Et c’est peut-être là que la société veut gagner : pas seulement sur la qualité du morceau, mais sur la confiance autour de ce qu’on peut en faire ensuite.

Une appli modeste en apparence, mais très révélatrice

Pris isolément, ElevenMusic peut ressembler à une petite appli de plus dans la vague IA créative. En réalité, elle révèle quelque chose de plus ambitieux : ElevenLabs ne veut plus seulement prêter sa voix à l’industrie. Elle veut devenir l’une des interfaces par lesquelles on crée, écoute, remixe et monétise l’audio généré par IA.

Et si cette stratégie tient, l’entreprise pourrait bien peser sur la musique générative comme elle a déjà pesé sur la synthèse vocale.