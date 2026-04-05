Il n’y a eu ni fracas, ni polémique, ni sortie théâtrale. Martin Wimpress, fondateur d’Ubuntu MATE, a simplement annoncé que son implication touchait à sa fin et qu’il cherchait désormais des repreneurs capables de prendre le relais. Dans son message publié le 27 mars 2026, il explique manquer à la fois de temps et de motivation pour continuer à porter le projet comme auparavant.

Pour Ubuntu MATE, la nouvelle dépasse largement le cadre d’un simple changement de propriétaire. Elle pose une question beaucoup plus fondamentale : qu’advient-il d’une distribution reconnue quand la personne qui l’a portée pendant plus d’une décennie décide, très humainement, qu’elle ne peut plus tout assumer seule ?

Ubuntu MATE : Un projet populaire, mais historiquement très incarné

Ubuntu MATE n’est pas une distribution marginale surgie à la périphérie du monde Linux. Canonical la présente toujours comme l’une des variantes Ubuntu officielles, ces variantes communautaires adossées à l’archive Ubuntu mais développées par des membres de la communauté. De son côté, le site d’Ubuntu MATE continue de mettre en avant une proposition claire : un système stable, simple à utiliser, configurable, et particulièrement adapté aux machines modestes comme aux utilisateurs attachés à une expérience de bureau plus traditionnelle.

L’histoire du projet est elle aussi bien documentée. Wimpress rappelle lui-même avoir créé Ubuntu MATE en 2014, et les archives du projet confirment que la distribution a obtenu le statut de variante officielle à partir d’Ubuntu 15.04.

C’est précisément ce qui rend la situation si sensible. Ubuntu MATE n’était pas seulement maintenu par Martin Wimpress ; il était, dans une large mesure, structuré autour de lui. Son départ ne crée donc pas un simple vide opérationnel. Il expose une dépendance organisationnelle que beaucoup soupçonnaient, sans forcément mesurer à quel point elle était centrale.

Le message de Wimpress dit l’essentiel, sans détour inutile

Le plus frappant dans cette transition, c’est son ton. Pas de crise ouverte, pas de désaccord public, pas de rupture politique. Wimpress écrit qu’il n’a plus « le temps » qu’il avait autrefois, et qu’il n’a plus non plus « la passion » d’avant pour Ubuntu MATE. Il dit chercher des contributeurs Ubuntu ayant de l’expérience dans la maintenance de paquets dans l’archive Ubuntu pour reprendre les rênes.

Cette sobriété rend l’annonce presque plus lourde encore. Elle rappelle une vérité peu spectaculaire, mais structurante dans l’open source : beaucoup de projets tiennent moins grâce à une gouvernance idéale qu’à l’endurance prolongée de quelques individus très investis. Tant que ces personnes tiennent, l’édifice paraît stable. Quand elles lèvent le pied, la fragilité devient visible d’un seul coup. Cette dernière phrase relève de l’analyse, mais elle s’appuie directement sur la situation décrite par Wimpress et sur le fait qu’Ubuntu MATE cherche désormais de nouveaux mainteneurs.

Le calendrier n’aide pas, et le contexte 26.04 rend le moment encore plus délicat

Le timing ajoute une couche d’inquiétude. Ubuntu 26.04 LTS est toujours en développement et sa sortie finale est planifiée pour le 23 avril 2026. Canonical rappelle qu’il s’agit d’une variante à support long.

Mais, il faut apporter ici une nuance importante : contrairement à ce que l’on pourrait supposer, Ubuntu MATE 26.04 n’était déjà pas assuré d’être une variante LTS. En décembre 2025, OMG ! Ubuntu rapportait que ni Ubuntu MATE ni Ubuntu Unity n’étaient alors prévus comme variantes LTS pour le cycle 26.04, faute de ressources suffisantes côté maintenance. Le site précisait aussi qu’une variante non-LTS pouvait toujours exister, mais sans la garantie habituelle de support longue durée.

Autrement dit, la succession ne se joue pas seulement sur l’avenir abstrait du projet. Elle intervient à un moment où la crédibilité du flavor sur un cycle majeur était déjà sous tension. Le départ de Wimpress ne crée pas cette fragilité à lui seul ; il la rend impossible à ignorer.

Derrière Ubuntu MATE, c’est tout le modèle des variantes Ubuntu qui vacille en filigrane

Canonical présente les variantes Ubuntu comme des expériences distinctes, développées par la communauté et soutenues par l’infrastructure commune d’Ubuntu. Cette formulation dit beaucoup. Elle souligne à la fois la force du modèle — diversité, spécialisation, liberté de ton — et sa limite : la couche humaine reste largement communautaire.

C’est là que le cas Ubuntu MATE devient exemplaire. Il montre qu’une marque forte, une base technique solide et un statut officiel ne suffisent pas à garantir la pérennité d’un projet si la charge de travail repose sur trop peu de personnes. On peut y voir moins un accident qu’un symptôme.

La discussion communautaire le suggère déjà d’ailleurs. Dans le fil officiel, un contributeur lié à Ubuntu Unity s’est proposé pour aider, et Wimpress lui a répondu qu’il prendrait contact pour voir comment l’impliquer davantage. C’est encourageant, mais cela montre aussi que la relève, pour l’instant, tient encore à quelques bonnes volontés identifiables plutôt qu’à une structure déjà stabilisée.

Le vrai sujet : la soutenabilité du travail invisible

Le fond de l’affaire dépasse Ubuntu MATE. Ce qui se joue ici, c’est la soutenabilité d’un travail essentiel, technique, répétitif, rarement glamour, mais absolument décisif : empaquetage, intégration, coordination des releases, corrections de bugs, suivi des dépendances, arbitrages de dernière minute. L’open source est souvent célébré pour sa liberté et sa créativité ; il est beaucoup moins souvent pensé comme une somme de responsabilités chronophages, parfois épuisantes, qu’il faut pourtant assumer dans la durée.

Le départ de Martin Wimpress rappelle avec une netteté presque brutale que l’usure n’est pas une anomalie du logiciel libre. C’est l’un de ses risques structurels. Et quand cette usure touche une figure aussi centrale, elle oblige toute la communauté à regarder en face ce qu’elle préférait parfois laisser dans l’ombre : la qualité d’un projet repose aussi sur la capacité collective à répartir le poids du maintien.

Ubuntu MATE peut encore rebondir, mais plus sur le même modèle

Le scénario optimiste existe. Ubuntu MATE peut trouver de nouveaux mainteneurs, mieux documenter ses processus, répartir les responsabilités et sortir de cette transition avec une organisation plus robuste qu’avant. Le fait que des volontaires commencent déjà à se manifester montre qu’un rebond n’est pas hors de portée.

Mais, il y a aussi une leçon plus dure. Même si le projet survit — ce qui reste tout à fait possible — il sera difficile de continuer à faire comme si le modèle du héros-mainteneur pouvait durer indéfiniment. Ubuntu MATE a longtemps été l’une des meilleures démonstrations qu’un desktop Linux soigné, accessible et cohérent pouvait exister grâce à une énergie communautaire forte. Aujourd’hui, cette promesse n’est pas annulée. Elle est mise à l’épreuve.

Et c’est peut-être là le véritable enjeu de cette séquence : savoir si l’open source sait encore transformer l’admiration pour ses bâtisseurs en structures capables de leur survivre.