Accueil » Galaxy S27 Ultra : Samsung pourrait supprimer le zoom 3x pour intégrer un aimant Qi2

Galaxy S27 Ultra : Samsung pourrait supprimer le zoom 3x pour intégrer un aimant Qi2

Galaxy S27 Ultra : Samsung pourrait supprimer le zoom 3x pour intégrer un aimant Qi2

Samsung préparerait un virage inattendu pour son futur flagship. Selon plusieurs fuites, le Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait abandonner son téléobjectif 3x — un pilier de sa polyvalence photo — au profit d’une nouvelle architecture interne liée au Qi2 et aux accessoires magnétiques.

La fin du zoom 3x ? Une rupture stratégique

Depuis le Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung a imposé une configuration à double téléobjectif (3x + périscope). Un choix qui permettait de couvrir plusieurs focales sans compromis majeur.

Avec le Galaxy S27 Ultra, cette logique pourrait disparaître : suppression du capteur 3x, une dépendence accrue sur le capteur principal de 200 mégapixels et transition directe vers le périscope (≈5x). Un changement qui simplifie le hardware… mais complexifie le traitement.

Le capteur principal deviendrait la pièce centrale du zoom intermédiaire. Grâce au crop et au pixel binning (16-en-1), il pourrait couvrir les focales jusqu’à ~5x. Mais, ce choix a ses limites : perte de détail en basse lumière, montée du bruit en crop et dépendance accrue à l’IA.

Même avec des algorithmes avancés, le rendu reste moins naturel qu’un vrai téléobjectif optique.

Qi2 et design : la vraie raison ?

Derrière ce choix, il y aurait une contrainte matérielle : intégrer un anneau magnétique Qi2 directement dans le smartphone. Pour cela, il faut de l’espace interne circulaire, la disposition actuelle des capteurs gêne cette intégration et retirer un module libère de la place.

Autrement dit, Samsung pourrait sacrifier une partie de la polyvalence photo pour des accessoires magnétiques natifs, une recharge sans fil optimisée et un design interne repensé.

Un choix technique… ou économique ?

La question reste ouverte. Trois scénarios se dessinent :

Stratégique : simplifier l’expérience et miser sur l’IA Design : intégrer Qi2 et moderniser l’architecture Financier : réduire les coûts sur un module peu différenciant

Pendant ce temps, des marques comme OPPO ou Vivo explorent des solutions inverses, avec des optiques physiques plus ambitieuses.

Vers un smartphone moins « hardware », plus « software »

Ce leak illustre une tendance plus large : remplacer du matériel par du calcul. Samsung semble tester une nouvelle approche : moins de capteurs, plus de traitement et plus d’intégration système. Reste à savoir si les utilisateurs accepteront ce compromis.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait marquer un tournant : moins de polyvalence brute, mais une vision plus intégrée du smartphone. Une évolution logique… ou un pari risqué.