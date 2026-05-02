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iPhone 18 Pro : Apple pourrait garder les prix, mais augmenter les options

iPhone 18 Pro : Apple pourrait garder les prix, mais augmenter les options

À contre-courant des hausses généralisées dans la tech, Apple préparerait une stratégie tarifaire « agressive » pour ses futurs iPhone 18 Pro. Traduction : des prix de base stables, mais des configurations haut de gamme potentiellement plus chères.

iPhone 18 Pro : Des prix de départ inchangés malgré les tensions

Selon l’analyste Jeff Pu, Apple chercherait à conserver l’élan commercial de l’iPhone 17 en maintenant les prix d’entrée des modèles Pro.

Si cette stratégie se confirme :

iPhone 18 Pro : autour de 1 099 dollars (1 329 euros en France)

iPhone 18 Pro Max : autour de 1 199 dollars (1 479 euros en France)

Une approche cohérente avec les prévisions de Ming-Chi Kuo, qui évoquait déjà une volonté de stabilité tarifaire.

Une illusion de stabilité ?

Derrière cette apparente modération, Apple pourrait jouer sur un levier bien connu : les options. Les modèles avec stockage supérieur à 256 Go pourraient voir leurs prix augmenter. Et surtout, une nouveauté pourrait changer la donne : l’arrivée d’une version 2 To sur le Pro Max. Cette capacité deviendrait possible grâce au passage au stockage QLC (Quad-Level Cell), plus dense et moins coûteux à produire.

Résultat : un prix d’appel stable, mais un panier moyen en hausse. Une stratégie classique… mais efficace.

L’éléphant dans la pièce : le coût des composants. Cette politique intervient dans un contexte tendu : explosion du prix des mémoires, demande massive liée à l’IA et pression sur toute la chaîne d’approvisionnement. Apple absorbe pour l’instant ces coûts sur ses modèles d’entrée… mais les répercute ailleurs.

Le vrai premium pourrait être ailleurs

En parallèle, Apple préparerait un nouveau produit bien plus exclusif : un iPhone pliable, parfois évoqué comme « iPhone Fold » ou « iPhone Ultra ». Les rumeurs évoquent un écran interne sans pli visible, un lancement dès septembre et un prix entre 2 000 et 2 400 dollars. Autrement dit, Apple pourrait segmenter encore davantage sa gamme : Pro = premium accessible, tandis que Fold/Ultra = ultra-luxe.

Apple ne cherche plus à augmenter brutalement ses prix. Elle cherche à maintenir l’attractivité des modèles clés, maximiser la valeur sur les options et créer de nouveaux paliers premium.

L’iPhone 18 Pro pourrait donc ne pas coûter plus cher… sauf si vous voulez vraiment le meilleur. Et chez Apple, c’est souvent là que tout se joue.