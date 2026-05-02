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Xiaomi Smart Band 10 Pro : lancement en mai et version céramique en fuite

Xiaomi Smart Band 10 Pro : lancement en mai et version céramique en fuite

Xiaomi préparerait son prochain bracelet connecté Pro pour mai 2026. Selon Digital Chat Station, le futur Smart Band 10 Pro miserait sur plusieurs coloris, une meilleure finition et surtout une version blanche en céramique, rare sur ce segment.

Un bracelet plus premium, sans devenir une montre

Le Xiaomi Smart Band 10 Pro serait proposé en noir, blanc, argent, orange et rose. Mais, la vraie nouveauté serait cette variante céramique blanche, plus lourde mais aussi plus élégante et résistante aux rayures.

Le modèle classique resterait sous les 40 g, tandis que la version céramique dépasserait les 50 g.

Le précédent Smart Band 9 Pro avait déjà installé Xiaomi sur un terrain plus ambitieux, avec écran AMOLED 1,74 pouce, bordures fines et jusqu’à 21 jours d’autonomie. Le gain de poids attendu sur le Band 10 Pro laisse penser à une construction plus robuste, possiblement accompagnée d’une meilleure batterie ou de nouveaux capteurs.

Xiaomi veut brouiller la frontière avec les montres connectées

La stratégie est claire : conserver le prix agressif et la simplicité d’un bracelet connecté, tout en empruntant certains codes des montres premium. Une version céramique permettrait à Xiaomi de séduire les utilisateurs qui veulent un wearable plus élégant, sans basculer vers une smartwatch plus chère.

Le lancement pourrait avoir lieu en même temps que le Xiaomi 17 Max, attendu lui aussi fin mai. Si cela se confirme, Xiaomi utiliserait ce duo pour pousser une vision plus lifestyle de son écosystème : un grand smartphone endurant, accompagné d’un bracelet plus raffiné.