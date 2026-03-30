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15 millions de dollars de perte par jour : Les vraies raisons de la mort de Sora

Pourquoi OpenAI a abandonné Sora : le vrai coût de la vidéo IA

L’ascension de Sora aura été aussi fulgurante que sa disparition. En quelques mois, le générateur vidéo de OpenAI s’était imposé comme une vitrine technologique spectaculaire.

Mais derrière les démos impressionnantes, une réalité plus pragmatique s’est imposée : Sora n’était tout simplement pas viable à grande échelle.

Sora : Un coût d’exploitation devenu insoutenable

Contrairement aux modèles textuels comme ChatGPT, la génération vidéo exige une puissance de calcul colossale. Chaque séquence implique des volumes de données, de calculs et de rendu bien supérieurs à ceux d’une simple réponse textuelle.

Selon des informations relayées, Sora aurait coûté jusqu’à 1 million de dollars par jour à faire fonctionner. À ce niveau, même pour un acteur comme OpenAI, l’équation devient difficile à défendre — surtout sans modèle économique clair derrière.

Autrement dit, Sora n’était pas seulement ambitieux. Il était structurellement coûteux, dans un contexte où l’industrie commence à regarder de très près la rentabilité réelle de ses innovations.

Un intérêt utilisateur en perte de vitesse

Le second facteur est plus discret, mais tout aussi déterminant : l’essoufflement de l’engagement. Après l’effet « wow » des premières semaines, l’usage de Sora aurait diminué. Moins de créations, moins de téléchargements, moins d’interactions. Un scénario classique dans la tech : une innovation spectaculaire qui capte l’attention… mais peine à s’ancrer dans des usages quotidiens.

Dans ce contexte, maintenir une infrastructure aussi coûteuse pour une base d’utilisateurs en déclin n’avait plus de sens.

La fin d’un fantasme : intégrer la vidéo dans ChatGPT

Pendant un temps, l’idée d’intégrer Sora directement à ChatGPT circulait. Elle incarnait une vision séduisante : un assistant capable de générer texte, image et vidéo dans un même flux. Mais, cette ambition semble aujourd’hui abandonnée. Trop complexe, trop coûteuse, et surtout trop éloignée des priorités actuelles d’OpenAI.

La disparition de Sora dépasse largement le cas d’un seul produit. Elle révèle un basculement stratégique majeur dans l’industrie de l’IA. Face à la montée en puissance de concurrents comme Anthropic ou Google, les acteurs du secteur ne cherchent plus seulement à impressionner — ils cherchent à monétiser durablement.

OpenAI lui-même réoriente ses efforts vers des outils à forte valeur : automatisation du code, génération de rapports avancés et intégrations professionnelles. Des usages concrets, mesurables, et surtout monétisables.

Une leçon pour toute l’industrie

Sora prouve une chose essentielle : dans l’IA moderne, la performance brute ne suffit plus. Un produit peut être technologiquement bluffant, viral, et pourtant disparaître s’il ne répond pas à trois critères clés :

scalabilité économique usage récurrent modèle de revenus clair

La génération vidéo par IA n’est pas morte — loin de là. Mais, elle devra trouver un terrain plus pragmatique : production professionnelle, outils créatifs ciblés, ou pipelines industriels.

Car désormais, la question n’est plus « que peut faire l’IA ? ». Mais bien : « Qu’est-ce que les utilisateurs sont prêts à payer pour l’utiliser ? ».