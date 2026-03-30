Le Galaxy S27 Ultra pourrait devenir l’un des premiers smartphones Android à franchir un cap discret mais structurant : celui de la mémoire LPDDR6. Sur le papier, ce n’est pas le genre de nouveauté qui fait vibrer immédiatement le grand public.

En pratique, c’est exactement le type d’évolution qui peut redéfinir la fluidité d’un flagship sur plusieurs années — du multitâche aux charges IA locales, en passant par le gaming et la photo computationnelle.

Les dernières rumeurs suggèrent en effet que Samsung pourrait associer cette nouvelle RAM au futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, attendu comme la version la plus ambitieuse de la prochaine plateforme mobile haut de gamme de Qualcomm.

La LPDDR6 ne promet pas juste « plus rapide », mais une autre échelle de bande passante

Ce changement aurait du sens techniquement. Le standard LPDDR6 a été officialisé par JEDEC en juillet 2025, avec une nouvelle interface pensée pour augmenter fortement la bande passante effective par rapport à la génération précédente. Samsung, qui a déjà détaillé sa propre feuille de route LPDDR6, évoque des débits pouvant atteindre 10,7 Gbit/s, un nombre d’E/S élargi et une meilleure efficacité énergétique pour les usages mobiles et IA.

Autrement dit, l’intérêt ne se limite pas à quelques millisecondes gagnées à l’ouverture d’une app. La LPDDR6 pourrait surtout mieux absorber les charges modernes les plus gourmandes : traitement photo en temps réel, agents IA embarqués, jeux plus lourds, et multitâche agressif sur des interfaces toujours plus denses.

Le vrai déclencheur pourrait venir de Qualcomm, pas directement de Samsung

Le point clé de la rumeur est là : selon les fuites les plus reprises cette semaine, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro serait la première puce Qualcomm haut de gamme à prendre en charge la LPDDR6, tandis que la version standard resterait davantage alignée sur la LPDDR5X. Les mêmes rapports évoquent aussi deux variantes distinctes de la puce, avec un Adreno 850 et 18 Mo de GMEM pour la version Pro, contre un Adreno 845 et 12 Mo de GMEM pour le modèle plus classique.

Si cette architecture se confirme, le Galaxy S27 Ultra pourrait logiquement être l’un des premiers candidats à recevoir ce tandem LPDDR6 + Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, au moins sur certains marchés. Ce ne serait pas une surprise : Samsung réserve déjà historiquement ses configurations les plus ambitieuses à son modèle Ultra.

TSMC 2 nm et mémoire de nouvelle génération : le S27 Ultra viserait un saut plus global

Les mêmes fuites indiquent aussi que les Snapdragon 8 Elite Gen 6 seraient fabriqués sur le procédé 2 nm de TSMC, avec une structure CPU 2+3+3. Là encore, on reste dans le domaine du non confirmé, mais l’ensemble dessine une direction claire : Qualcomm préparerait une génération 2027 moins centrée sur un simple gain de fréquence que sur une montée coordonnée en efficacité, en bande passante mémoire et en performances graphiques.

C’est ce qui rend le dossier Galaxy S27 Ultra intéressant dès maintenant. Le téléphone ne serait pas seulement plus puissant « par inertie générationnelle ». Il pourrait être l’un des premiers à faire converger plusieurs briques next-gen au même moment : mémoire LPDDR6, gravure 2 nm, GPU plus ambitieux, et probablement une couche IA encore plus présente côté One UI et photo.

Samsung continuerait malgré tout à s’appuyer sur Qualcomm pour l’Ultra

Dans le même temps, Samsung poursuit bien le développement de ses propres puces Exynos 2700 et Exynos 2800, selon plusieurs rapports coréens et reprises spécialisées. Mais les premières indications suggèrent que le modèle Ultra resterait, comme souvent, prioritairement adossé à Qualcomm, au moins sur une grande partie des marchés.

Cette ligne est cohérente avec la manière dont Samsung réserve souvent les configurations les plus rassurantes ou les plus performantes à son vaisseau amiral absolu.

La mauvaise nouvelle possible : le prix

Il y a évidemment un revers à cette ambition. La mémoire devient plus chère, pas moins. Reuters a déjà rapporté en 2026 que la flambée de la demande liée aux infrastructures IA exerçait une pression forte sur les prix et l’offre de puces mémoire, au point d’assombrir les perspectives sur le coût des appareils mobiles et PC. IDC parlait même en février d’un choc d’approvisionnement suffisamment sévère pour peser sur tout le marché smartphone.

Dans ce contexte, un Galaxy S27 Ultra doté de LPDDR6 et d’un SoC 2 nm premium pourrait très difficilement échapper à une tension tarifaire. Rien ne permet encore d’affirmer qu’il coûtera plus cher que le S26 Ultra, mais l’hypothèse n’aurait rien d’absurde.

Samsung pourrait faire du S27 Ultra un téléphone de transition invisible, mais décisif

Le plus intéressant ici, c’est que la LPDDR6 ne changera probablement pas le marketing du Galaxy S27 Ultra de façon spectaculaire. Ce ne sera ni un nouveau pliable, ni un capteur photo « impossible », ni une révolution visuelle immédiate. Mais, c’est peut-être précisément le genre d’évolution qui compte le plus sur le long terme : celle qui rend un téléphone plus à l’aise avec les usages qui arrivent, sans forcément les crier sur la boîte.

En somme, si ces fuites se confirment, le Galaxy S27 Ultra pourrait devenir l’un des premiers smartphones Android à réellement inaugurer la prochaine couche matérielle du haut de gamme mobile. Pas seulement plus rapide. Plus prêt.