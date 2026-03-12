Accueil » Sora arrive dans ChatGPT : la révolution de la vidéo IA à portée de prompt

Sora arrive dans ChatGPT : la révolution de la vidéo IA à portée de prompt

Sora arrive dans ChatGPT : la révolution de la vidéo IA à portée de prompt

La vidéo est en train de devenir le prochain terrain de jeu — et de pouvoir — de l’IA générative. Après avoir conquis le texte, puis l’image, OpenAI serait sur le point de faire entrer Sora, son générateur vidéo, directement dans ChatGPT.

D’après The Information, l’intégration serait « prochaine », avec l’idée évidente : rendre la création vidéo aussi simple qu’un prompt dans une conversation.

De l’app Sora à la super-app ChatGPT : la logique « friction zéro »

Sora a déjà eu une première vie « solo » : OpenAI a lancé une application dédiée fin septembre 2025, présentée comme un espace de création et de découverte — un flux social où l’on génère, remixe et partage des clips.

L’intérêt d’un passage dans ChatGPT est brutalement pragmatique : réduire la friction. Plus besoin d’ouvrir une autre app, d’exporter, de copier-coller un prompt, de jongler entre outils. Dans la vision « assistant universel », la vidéo devient une modalité parmi les autres, au même titre que l’image ou le texte — mais avec une puissance de viralité bien supérieure.

OpenAI prévoirait de maintenir l’application Sora en parallèle, même après l’intégration dans ChatGPT.

Pourquoi maintenant : concurrence, distribution… et bataille d’usage

La potentielle intégration ressemble à un mouvement de distribution : mettre Sora là où se trouvent déjà les utilisateurs. Et, c’est aussi un message concurrentiel. La vidéo générative n’est plus une démo technologique : c’est une catégorie stratégique, où plusieurs acteurs veulent devenir l’outil réflexe.

Un signe révélateur : Microsoft a déjà « banalisé » l’accès à Sora en l’intégrant au mobile via Bing (Bing Video Creator), prouvant qu’un modèle vidéo peut vivre comme une fonctionnalité grand public, pas seulement comme un produit à part.

Le vrai enjeu : une vidéo IA « facile », oui — mais sous quelles règles ?

Si Sora arrive dans ChatGPT, cela change surtout la cadence de production : créer des clips devient instantané, conversationnel, itératif. Mais, cela amplifie aussi les sujets qui accompagnent toujours la vidéo IA : provenance des contenus, risques de détournement, deepfakes, et gouvernance des usages.

OpenAI présente Sora comme un système capable de générer des vidéos « dans n’importe quel style » à partir d’un prompt (et, selon les versions, à partir d’images), ce qui rend l’outil très séduisant… et mécaniquement sensible.

Plus qu’une fonctionnalité, un changement de statut pour ChatGPT

Si l’information se confirme, l’arrivée de Sora dans ChatGPT serait moins un « plus » qu’un changement de statut : ChatGPT deviendrait encore davantage une interface de création multimodale, où l’on passe d’une idée à un livrable (texte → image → vidéo) sans quitter la conversation.

Mais, la réussite ne se mesurera pas au buzz. Elle se jouera sur des détails très concrets : qualité, vitesse, coûts, contrôles, et surtout intégration « sans surprise » dans le flux de travail. La vidéo IA n’a pas besoin d’être parfaite pour gagner ; elle doit être suffisamment bonne, suffisamment rapide, et suffisamment simple pour devenir un réflexe.