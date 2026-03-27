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Galaxy Buds 4 : Le carton plein de Samsung avec 100 000 ventes en 15 jours

Galaxy Buds 4 : Le carton plein de Samsung avec 100 000 ventes en 15 jours

Samsung ne se contente pas de dominer l’actualité smartphone dans son marché domestique. Après le bon démarrage de la gamme Galaxy S26, ce sont désormais les Galaxy Buds 4 qui semblent confirmer la dynamique.

Selon un rapport coréen relayé le 26 mars 2026, les ventes domestiques de la série Galaxy Buds 4 auraient déjà dépassé 100 000 unités à peine plus de deux semaines après leur mise en vente.

Plus de 100 000 unités, avec les Galaxy Buds 4 Pro en locomotive

Le détail le plus frappant concerne la répartition des ventes. D’après les reprises du rapport, les Galaxy Buds 4 Pro représenteraient environ 90 % des achats, avec des pointes supérieures à 7 000 unités par jour juste après le lancement. Autrement dit, ce n’est pas seulement la nouvelle génération qui fonctionne : c’est surtout sa version premium qui tire l’ensemble du segment.

Cette performance serait d’autant plus notable que la série aurait déjà dépassé les Galaxy Buds 3 sur la même période, avec un démarrage présenté comme environ deux fois supérieur à celui de la génération précédente.

Pourquoi ces écouteurs semblent mieux fonctionner que prévu ?

Le succès d’écouteurs sans fil n’est jamais garanti, même pour une marque aussi installée que Samsung. Mais, la recette des Galaxy Buds 4 Pro paraît assez lisible. Samsung a mis en avant un woofer plus large, une réduction de bruit active améliorée, un Adaptive EQ renforcé, ainsi qu’un support de l’audio 24— bit/96 kHz sur appareils compatibles.

La marque insiste aussi sur une intégration IA plus poussée et sur des commandes mains libres plus naturelles.

Dans sa communication officielle, Samsung explique vouloir combiner qualité sonore et confort d’usage quotidien. Ce n’est pas un hasard : sur les wearables audio, l’expérience premium ne se joue plus uniquement dans la fiche technique, mais dans la manière dont le produit s’insère dans la journée de l’utilisateur.

Le design compte aussi, surtout quand Samsung le transforme en accessoire de style

Un autre facteur semble avoir joué en Corée : la mise en scène du produit. Samsung a ouvert un Galaxy Buds Custom Lab dans ses boutiques de Gangnam et Hongdae, où les utilisateurs peuvent personnaliser leurs Galaxy Buds 4 avec des stickers, des initiales coréennes ou anglaises et différents motifs.

Samsung présente même cette initiative comme une réponse à la culture coréenne du « Byeoldakku », qui valorise la personnalisation d’objets du quotidien.

Ce détail peut paraître secondaire, mais il raconte quelque chose d’important : Samsung ne vend plus seulement un accessoire audio. La marque vend un objet de style, socialisable, photographiable, partageable. Et dans un marché saturé d’écouteurs performants, cette couche culturelle peut faire une vraie différence.

Le bon démarrage des Galaxy Buds 4 s’inscrit dans un moment plus large de confiance pour Samsung sur son marché intérieur. Le groupe a déjà profité d’un lancement solide pour les Galaxy S26, et la série Galaxy Buds 4 semble prolonger cette séquence positive sur les accessoires premium.

Samsung réussit là où beaucoup d’accessoires échouent — rendre l’upgrade désirable

Le plus intéressant dans cette histoire, ce n’est pas seulement le chiffre des ventes. C’est le fait qu’un produit audio, catégorie où les cycles de renouvellement sont souvent mous, parvienne à créer un vrai sentiment de nouveauté. Samsung semble y être parvenu avec une formule assez complète : amélioration acoustique tangible, meilleure ANC, fonctions IA visibles, et dimension lifestyle plus assumée.

En somme, les Galaxy Buds 4 ne sont peut-être pas une révolution isolée. Mais, ils illustrent assez bien ce que Samsung sait faire quand la marque aligne matériel, marketing et culture produit. Et si cette dynamique se confirme hors de Corée, la série Galaxy Buds 4 pourrait devenir bien plus qu’un simple bon lancement domestique.