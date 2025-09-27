Google Search Live : l’IA conversationnelle débarque officiellement sur mobile aux États-Unis

Google franchit une nouvelle étape dans l’évolution de son moteur de recherche. La fonctionnalité Google Search Live, jusqu’ici réservée à un test limité via Google Labs, est désormais disponible pour tous les utilisateurs aux États-Unis, sur les applications Google pour Android et iOS.

L’objectif ? Transformer la recherche classique en une conversation fluide et interactive avec une intelligence artificielle, tout en intégrant les capacités de l’appareil photo et du microphone du smartphone.

Google Search Live : Une recherche vocale… qui vous répond comme un assistant IA

Avec Google Search Live, la recherche ne se limite plus à taper des mots-clés dans une barre. L’utilisateur peut désormais :

Poser une question à voix haute,

Et recevoir des réponses en temps réel, tout en accédant à des liens pertinents issus du Web.

Un bouton “Live” apparaît désormais sous la barre de recherche de l’application Google. En appuyant dessus, vous accédez à une interface de type assistant vocal, avec qui vous pouvez engager une conversation naturelle et continue.

La recherche visuelle boostée par la caméra

Là où Google Search Live innove vraiment, c’est dans la fusion entre l’audio et la vision. Il est désormais possible d’activer la caméra de votre smartphone pendant l’interaction, pour que l’IA tienne compte de ce que vous voyez.

Par exemple :

Vous montrez les ustensiles que vous avez achetés pour préparer un matcha, et l’IA vous explique à quoi chacun sert.

En installant un nouvel appareil électronique, vous pouvez pointer l’appareil photo vers les câbles et demander : « Où dois-je brancher celui-ci ? »

Cette fonctionnalité est également intégrée à l’application Google Lens, permettant d’enchaîner les questions tout en gardant l’objet ou la scène sous les yeux.

Une disponibilité limitée… pour l’instant

Pour le moment, Google Search Live est uniquement disponible en anglais et aux États-Unis. Google n’a pas encore communiqué de calendrier pour un lancement international ou multilingue.

Toutefois, étant donné l’importance stratégique de l’IA conversationnelle dans l’écosystème Google, une extension rapide semble probable.

Une IA qui se veut plus utile, plus contextuelle

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google démontre une fois de plus sa volonté de rendre la recherche plus humaine, plus contextuelle, et surtout plus multimodale (voix + image + texte). L’objectif est de mieux comprendre les intentions réelles des utilisateurs, en s’éloignant des simples mots-clés pour adopter une logique de dialogue.

Avec Google Search Live, Google amorce une transformation profonde de l’expérience utilisateur. En combinant reconnaissance vocale, analyse d’image, et intelligence conversationnelle, le moteur de recherche se rapproche d’un véritable assistant personnel augmenté.

Cette innovation n’est pas anodine : elle préfigure le futur de la recherche — instantanée, contextuelle, intuitive — où l’on ne tape plus, mais on parle et on montre.