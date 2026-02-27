Accueil » Android 17 Beta 2 sort déjà : Google resserre la vis sur la sécurité… et teste un multitâche façon « mini-fenêtres » partout

Treize jours seulement après la première bêta, Android 17 Beta 2 arrive avec un tempo inhabituellement rapide.

Et ce deuxième jet n’est pas une « bêta de plus » : Google y glisse des ajustements très visibles sur les indicateurs de confidentialité, une nouvelle tuile satellite dans les réglages rapides, un petit retour en arrière sur le Pixel Launcher, et surtout une nouveauté qui pourrait changer vos habitudes sur grand écran : transformer n’importe quelle app en Bubble.

Des indicateurs de confidentialité plus lisibles (et plus difficiles à ignorer)

C’est le genre de micro-changement qui dit beaucoup : les « pastilles » d’activité (localisation/caméra/micro) évoluent. Sur la Beta 2, Google opte pour des icônes rondes avec un pictogramme au centre (pin, caméra, micro), et repasse à une forme pilule quand plusieurs capteurs sont utilisés en même temps.

Objectif : rendre l’alerte plus immédiate, et donc plus utile quand quelque chose d’anormal se produit.

Un bouton « Satellite » dans les Paramètres rapides : la connectivité d’urgence devient une fonction système

Android 17 Beta 2 ajoute une tuile Satellite dans les paramètres rapides. C’est un signal clair : la connectivité satellite n’est plus un gadget planqué dans des menus, elle se rapproche d’un statut de « capacité de base » du smartphone.

Pixel Launcher : Google fait marche arrière sur la barre de recherche

Autre détail révélateur : la barre de recherche du Pixel Launcher, qui avait changé avec Beta 1, revient à son style précédent. L’icône « AI Mode » (introduite dans la précédente bêta) reste présente, mais dans une présentation plus proche de ce que les utilisateurs Pixel connaissent déjà. La bêta 2 ressemble ici à un correctif UX : on teste, on écoute, on ajuste.

La nouveauté qui compte : « Bulle pour n’importe quelle app », ou le multitâche façon bureau

Le vrai élément phare de la mise à jour, c’est celui qui vise les power users : les Bulles ne sont plus réservées aux messageries. Sur la Beta 2, on peut mettre n’importe quelle app en Bulle via un appui long sur son icône dans le launcher. Résultat : l’app devient une bulle flottante qui s’ouvre en petite fenêtre redimensionnable au-dessus de ce que vous faites.

Et sur tablettes, pliables et grands écrans, Google va plus loin : au lieu de bulles qui flottent partout, Android ajoute un dock de bulles ancré dans la barre des tâches, pour « doker » plusieurs apps comme sur un ordinateur. C’est probablement l’évolution la plus cohérente avec la stratégie Android des derniers cycles : faire du grand écran un vrai terrain de productivité, pas un téléphone agrandi.

Pour les développeurs : contacts plus privés, eyedropper système, et gros patch de stabilité

Au-delà de l’interface, les notes de version mettent en avant des ajouts très « plateforme » :

Contacts Picker système : accès temporaire et limité à certains champs, pour réduire le besoin de demander la permission READ_CONTACTS.

EyeDropper API : récupérer une couleur à l’écran sans demander de permission de capture sensible.

Et une liste d’issues corrigées côté stabilité (dont des crashs/reboots), avec un build daté 26 février 2026 et un patch de sécurité 2026-02-05.

Ce que laisse entrevoir Android 17

La Beta 2 confirme un positionnement très net : Android 17 ne veut pas seulement « ajouter de l’IA » ou « rafraîchir des icônes ». Google travaille sur trois leviers qui pèsent vraiment au quotidien :

Confiance (indicateurs capteurs plus visibles) Résilience (stabilité/correctifs rapides) Usage réel (multitâche fenêtré et pensé pour les grands écrans)

Si Google parvient à stabiliser « les Bulles pour n’importe quelle app » sans plomber les performances, Android 17 pourrait être une des versions les plus tangibles depuis longtemps — moins spectaculaire en keynote, plus transformatrice dans la poche.