Chrome sur Android plus rapide que Safari ? Le nouveau pari fou de Google

Google vient de s’offrir un moment de démonstration très assumé : selon la firme, Chrome sur les derniers smartphones Android offrirait désormais l’expérience de navigation Web mobile la plus rapide, devant Safari sur iOS.

Pour étayer cette affirmation, Google s’appuie sur deux mesures distinctes : Speedometer 3.1, un benchmark public bien connu du monde des navigateurs, et LoadLine, un test plus récent développé par les équipes Chrome et Android avec leurs partenaires matériel.

Deux benchmarks pour raconter la même histoire

Le premier, Speedometer 3.1, mesure la réactivité d’applications web en simulant des interactions réalistes, comme cliquer, faire défiler, saisir du texte ou manipuler des listes. C’est un test open source développé dans un cadre collaboratif entre les principaux moteurs de navigateurs, ce qui lui donne une certaine crédibilité méthodologique. Plus le score est élevé, plus un site complexe est censé paraître fluide à l’usage.

Le second, LoadLine, est plus directement orienté vers le temps de chargement perçu d’une page après un clic. Google le présente comme une simulation du processus complet d’ouverture d’un site réel, à partir de destinations populaires, comme l’actualité, l’e-commerce ou la recherche.

Contrairement à Speedometer, il s’agit d’un benchmark conçu par Google et ses partenaires, ce qui le rend utile pour mesurer une orientation de produit précise, mais aussi moins neutre dans sa gouvernance.

Les chiffres avancés par Google

Dans son article officiel, Google affirme que de récents flagships Android obtiennent des scores 20 % à 60 % supérieurs sur un an selon les scénarios mesurés, avec à la clé des pages 4 % à 6 % plus rapides à charger et des interactions « haut percentile » 6 % à 9 % plus rapides. Sur le graphique partagé par l’entreprise, trois smartphones Android récents non nommés atteignent en moyenne 48,2 sur Speedometer 3.1, contre 43,8 pour une « plateforme mobile concurrente », clairement une allusion à l’iPhone. Sur LoadLine, Google affiche 276,3 contre 207,4, et évoque jusqu’à 47 % d’avance sur des concurrents non Android dans certains cas.

Google attribue ces gains à une intégration verticale plus profonde entre le matériel, Android et le moteur Chrome. La société ajoute qu’elle recommande explicitement à ses partenaires Android d’évaluer et d’optimiser leurs appareils avec Speedometer et LoadLine, ce qui montre bien que ces scores ne sont pas seulement observés : ils sont aussi visés.

Ce que cela veut dire, et ce que cela ne prouve pas totalement

Sur le fond, l’annonce n’est pas absurde. Chrome a déjà communiqué en 2025 sur des gains significatifs sur Speedometer 3.1, et la progression des SoC Android haut de gamme rend plausible une amélioration sensible de la navigation mobile. Mais, il faut rester rigoureux : un benchmark ne résume jamais à lui seul l’expérience réelle d’un navigateur. Il mesure une performance dans un cadre défini, pas l’ensemble des sensations d’usage au quotidien.

C’est d’autant plus vrai ici que Google ne nomme pas officiellement les trois appareils Android testés dans son billet grand public, et que LoadLine n’est pas un benchmark indépendant gouverné par plusieurs acteurs comme peut l’être Speedometer. En clair, l’argument de Google est sérieux, mais il reste aussi une démonstration construite selon ses propres critères.

Le plus intéressant, au fond, n’est peut-être pas le duel Chrome contre Safari. C’est la manière dont Google transforme la vitesse web en avantage de plateforme. En demandant à ses partenaires d’optimiser les appareils pour ces tests, la firme montre que la performance du navigateur devient un sujet d’écosystème complet, mêlant puce, OS, moteur de rendu et réglages OEM. La navigation mobile n’est plus seulement l’affaire du navigateur ; elle devient celle de toute la pile technique.

Google veut faire du web rapide un argument Android à part entière

Cette communication arrive à un moment où les smartphones premium se différencient de moins en moins par les usages évidents. Dans ce contexte, la rapidité du web redevient un terrain stratégique : c’est l’un des rares domaines que tous les utilisateurs ressentent immédiatement, sans avoir besoin d’un cas d’usage expert. Google semble donc vouloir transformer une amélioration technique en message beaucoup plus large : Android ne serait plus seulement flexible ou puissant, il serait aussi devenu le meilleur endroit pour naviguer sur le web mobile.

En somme, Google avance un dossier crédible, mais pas définitif. Oui, Chrome sur Android paraît plus rapide selon les benchmarks mis en avant. Non, cela ne suffit pas encore à clore le débat sur l’expérience réelle face à Safari. Mais une chose est sûre : la guerre du navigateur mobile se joue désormais autant dans le silicium que dans l’interface.