One UI 9 et Android 17 : Samsung lance déjà les tests internes pour le Galaxy S26 Ultra

Samsung n’a visiblement pas l’intention de perdre de temps sur sa prochaine grande mise à jour. Alors que le Galaxy S26 Ultra tourne aujourd’hui sous One UI 8.5, les premiers signes de développement de One UI 9, basé sur Android 17, viennent d’apparaître sur les serveurs internes de la marque.

L’existence de cette première build a été signalée à la fois par le leaker Tarun Vats et par SamMobile, qui dit avoir pu récupérer le firmware et en publier les premiers aperçus.

Le numéro de build relayé est S948BXXU1BZC5/S948BOXM1BZC5/S948BXXU1BZC5, pour la variante globale du Galaxy S26 Ultra (SM-S948B). Plusieurs sources concordent aussi sur un détail révélateur : le fichier pèserait environ 2,6 Go, ce qui confirme qu’on parle bien d’un vrai jalon logiciel interne, pas d’un simple patch mineur.

Samsung lance la machine pendant qu’Android 17 avance aussi

Le timing n’a rien d’étonnant. Google a déjà publié la Beta 2 d’Android 17 le 26 février 2026, et la documentation développeur confirme que cette version bêta est actuellement disponible pour les tests. Samsung peut donc avancer en parallèle sur l’adaptation de sa propre surcouche.

Autrement dit, One UI 9 entre dans sa phase de construction normale : Google stabilise progressivement Android 17, pendant que Samsung commence ses intégrations internes sur son flagship le plus récent.

Pour l’instant, la fuite confirme surtout le début du développement, pas l’arrivée imminente d’une bêta publique. Les captures partagées par SamMobile montrent un système encore très proche de l’existant, ce qui n’a rien de surprenant à ce stade. Les premières builds internes servent d’abord à valider la base technique, pas à exposer d’emblée toutes les nouveautés visuelles.

Côté fonctions, les rumeurs les plus insistantes parlent d’une intégration plus poussée de l’IA dans Samsung Internet, avec notamment un bouton « Ask AI » capable d’interagir avec la page consultée. D’autres fuites évoquent aussi du multi-fenêtrage dans le navigateur. Mais il faut rester prudent : ce sont encore des indices épars, pas une feuille de route officielle.

Pas de One UI 9 pour le grand public avant un bon moment

Le point essentiel, c’est celui-ci : personne ne doit s’attendre à installer One UI 9 maintenant. Samsung n’a rien annoncé publiquement, et une build interne apparue sur serveur n’a rien d’une version prête pour les utilisateurs. Elle est presque certainement instable, incomplète et réservée aux phases de validation internes.

Si Samsung conserve son calendrier habituel, la prochaine version majeure de One UI pourrait surtout se matérialiser plus tard dans l’année, probablement autour de la prochaine vague de flagships pliants. C’est la logique historique de la marque : premiers tests très tôt, puis montée en puissance progressive avant une vraie phase bêta plus visible. Cette partie reste toutefois une projection, pas une annonce confirmée.

Ce que cela raconte de la stratégie Samsung

Au fond, cette fuite dit surtout une chose : Samsung veut montrer qu’il garde le rythme sur le logiciel, même au moment où One UI 8.5 continue encore son propre déploiement. Le Galaxy S26 a été lancé avec cette version stable, et Samsung vient tout juste de publier son premier correctif post-lancement pour la gamme. Voir One UI 9 apparaître déjà en interne permet donc à la marque d’occuper le terrain très tôt, sur un sujet devenu crucial dans la bataille Android premium : la cadence logicielle.

En clair, One UI 9 est bien en route, mais il est encore au stade du chantier. Pour l’utilisateur moyen, le plus raisonnable reste d’attendre une bêta publique ou une communication officielle. Les premières builds internes sont toujours fascinantes à observer, rarement agréables à vivre.