WhatsApp poursuit sa transformation en plateforme de messagerie plus assistée, plus pratique et un peu plus « intelligente ». Dans une nouvelle vague de fonctions annoncée ce 26 mars 2026, l’application de Meta ajoute notamment une évolution notable de Aide à la rédaction, désormais capable de suggérer une réponse complète à partir du contexte de la conversation.

À cela s’ajoutent un meilleur nettoyage des fichiers, des retouches photo avec Meta AI, le double compte sur iPhone, et un transfert d’historique plus souple entre plateformes.

L’IA ne veut plus seulement corriger vos messages, elle veut commencer à les écrire

Le changement le plus révélateur concerne donc Aide à la rédaction. Jusqu’ici, cette fonction servait surtout à reformuler un texte, corriger le ton ou lisser un message avant l’envoi. Avec cette mise à jour, WhatsApp lui permet désormais de rédiger une réponse suggérée directement à partir de l’échange en cours.

Meta présente cela comme un moyen de trouver « le bon message », tout en affirmant que les conversations restent privées même lorsqu’on utilise cette aide.

Ce déplacement est stratégique. Meta veut clairement éviter que les utilisateurs quittent WhatsApp pour aller demander à ChatGPT ou à un autre assistant de formuler une réponse. L’IA conversationnelle ne doit plus seulement vivre à côté de la messagerie ; elle doit s’y fondre. Cette lecture est une inférence à partir du positionnement produit de WhatsApp et de la nature de la nouveauté annoncée.

Une messagerie plus utilitaire, moins encombrée

WhatsApp ajoute aussi une fonction très concrète pour libérer de l’espace. L’application peut désormais aider à retrouver et supprimer les gros fichiers directement à l’intérieur d’un chat, sans forcer l’utilisateur à effacer toute la conversation. Il devient par exemple, possible de ne supprimer que les médias tout en conservant l’historique textuel.

C’est le genre de détail discret qui compte énormément dans une app devenue, pour beaucoup, un véritable coffre-fort de photos, vidéos, mémos et documents.

Meta AI entre aussi dans la photo

Autre ajout : les utilisateurs peuvent maintenant se servir de Meta AI pour retoucher une photo directement dans le chat avant l’envoi. WhatsApp cite des usages comme la suppression d’un élément gênant, le changement d’arrière-plan ou l’application d’un nouveau style visuel.

La société précise toutefois que ces fonctions Meta AI ne seront pas forcément disponibles pour tous les utilisateurs immédiatement.

Enfin, deux comptes sur iPhone, et un transfert plus souple

WhatsApp rattrape également une asymétrie ancienne entre iOS et Android. L’application prend désormais en charge deux comptes simultanés sur iPhone, comme c’était déjà le cas sur Android. En parallèle, elle prend aussi en charge le transfert de l’historique des conversations d’iOS vers Android, ainsi que les transferts au sein d’une même plateforme.

Ce sont des ajouts moins spectaculaires que l’IA, mais probablement plus immédiatement utiles pour beaucoup d’utilisateurs.

Les stickers deviennent plus contextuels

Même les stickers évoluent. WhatsApp indique qu’ils seront désormais suggérés à mesure que l’utilisateur tape des emojis, afin de remplacer plus facilement un emoji par un sticker mieux adapté à l’humeur ou à l’intention du message. Là encore, l’idée est simple : rendre l’expression plus fluide, plus assistée, plus intégrée au geste d’écriture.

WhatsApp glisse doucement d’une messagerie vers une interface d’assistance

Ce qui se dessine à travers cette mise à jour, c’est moins une révolution qu’un glissement méthodique. WhatsApp reste une messagerie, bien sûr. Mais Meta l’équipe de plus en plus comme un espace de travail conversationnel assisté, où l’on écrit avec aide, nettoie ses fichiers, retouche une image, gère plusieurs identités numériques et conserve son historique d’un appareil à l’autre.

En somme, WhatsApp ne cherche plus seulement à faire circuler des messages. L’application veut accompagner tout ce qui se passe autour d’eux. Et la vraie question devient moins « faut-il de l’IA dans la messagerie ? » que « jusqu’où sommes-nous prêts à la laisser participer à nos conversations ? »