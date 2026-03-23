Huawei Enjoy 90 Pro Max : Le monstre d’autonomie avec 8 500 mAh est officiel

Comme attendu, Huawei vient d’officialiser sa nouvelle série Enjoy 90 — avec trois déclinaisons (standard, Plus et Pro Max). Sans surprise, c’est la Enjoy 90 Pro Max qui concentre la proposition la plus musclée : une fiche technique pensée pour durer, tenir la charge, et offrir une expérience fluide… à un prix qui reste agressif pour le marché chinois.

La recette est claire : une grande batterie, un écran lumineux et un SoC maison, le tout sous HarmonyOS 6. Huawei met en avant une optimisation « hardware + software + cloud » via son Ark Engine, avec des promesses chiffrées sur la fluidité et la réactivité (amélioration des performances globales, chargements plus rapides, navigation plus souple).

Dans le discours officiel, le message est surtout celui-ci : le milieu de gamme n’est plus obligé de choisir entre autonomie et confort d’usage.

Huawei Enjoy 90 Pro Max : Une fiche technique qui insiste sur l’endurance

La Enjoy 90 Pro Max s’appuie sur un Kirin 8000 et arrive avec HarmonyOS 6 préinstallé. Le point qui frappe, évidemment, c’est la batterie : 8 500 mAh (valeur typique), avec une capacité nominale évoquée à 8 320 mAh. Huawei parle aussi d’une approche de gestion énergétique (« super pompe à énergie » et optimisations système).

Côté écran, on est sur une dalle OLED plate de 6,84 pouces en 1,5K, 120 Hz, annoncée jusqu’à 4 000 nits en pic, avec PWM 2160 Hz pour le confort visuel.

Pour la photo, Huawei reste pragmatique : capteur principal 50 mégapixels avec OIS, et une caméra frontale plus modeste.

Enfin, la connectivité est étonnamment « haut de gamme » sur le papier, avec Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, et un positionnement très « précision » sur la localisation (GPS double fréquence + Beidou triple fréquence). La résistance est aussi mise en avant via une certification IP65 et des validations de robustesse (CQC/SGS).

Le clin d’œil gaming : 120 fps sur Honor of Kings, mais surtout une promesse de stabilité

Huawei affirme que l’appareil peut tenir jusqu’à 5 heures à 120 fps sur Honor of Kings. C’est typiquement le genre d’annonce qui vise moins les joueurs « hardcore » que le grand public : montrer que l’expérience reste stable dans la durée, sans s’effondrer au bout de 20 minutes parce que la batterie ou la chauffe dicte sa loi.

Prix et disponibilité : un rapport fiche technique/prix très offensif (en Chine)

Huawei annonce un prix de départ à 1 699 yuans (128 Go), puis 1 999 yuans (256 Go) et 2 399 yuans (512 Go), avec une disponibilité à partir du 2 avril en Chine.

Le plus intéressant, ici, ce n’est pas un capteur photo ou une fonction IA : c’est la réhabilitation de l’autonomie comme argument premium, même à prix contenu. Avec 8 500 mAh, Huawei vise une promesse rare en 2026 : un smartphone qui traverse la journée (voire plus) sans que l’utilisateur change ses habitudes.

Reste l’inconnue habituelle : la disponibilité hors de Chine, et le positionnement international. Mais sur son marché domestique, Huawei envoie un signal clair : le « bon téléphone » n’est plus forcément celui qui brille le plus… c’est celui qui ne vous lâche pas.