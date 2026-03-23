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OPPO lancera son Find X9 Ultra en avril avec un déclencheur révolutionnaire

OPPO lancera son Find X9 Ultra en avril avec un déclencheur révolutionnaire

OPPO accélère. À peine le Find N6 et la Watch X3 officialisés en Chine, la marque ouvre déjà le chapitre suivant avec un premier teaser du Find X9 Ultra. Sur l’image publiée, un détail attire immédiatement l’œil : un bouton orange, présenté comme un Quick Button dédié à l’appareil photo, sensible à la pression.

En parallèle, OPPO a déjà lancé les pré-réservations du Find X9 Ultra et du Find X9s Pro sur son marché local.

Avril est verrouillé : OPPO confirme l’arrivée des nouveaux Find X

La confirmation vient directement de OPPO : le chef produit Zhou Yibao a officialisé une présentation des prochains Find X en avril, sans citer explicitement les noms, mais les fuites convergent vers un duo Find X9 Ultra et Find X9s Pro.

Cette communication « en étapes » (teaser, pré-réservations et confirmation de fenêtre) ressemble à une montée en pression très maîtrisée : OPPO prépare le terrain, et installe une promesse avant même d’entrer dans la fiche technique.

Le « Quick Button » : OPPO remet du physique dans la photo mobile

Le Quick Button, tel qu’il est décrit, s’apparente à un déclencheur photo moderne : dédié, sensible à la pression, et donc pensé pour réduire la friction (lancer, cadrer, déclencher, zoomer/ajuster).

Ce n’est pas un simple gadget esthétique : sur un modèle Ultra, le bouton photo devient une pièce de narration. OPPO dit implicitement que le Find X9 Ultra n’est pas « juste » un flagship puissant — c’est un outil d’image, conçu pour être manipulé comme un appareil.

Avant les Find X9, OPPO préparerait un sprint « performance » avec les K15 Turbo

Autre information clé : OPPO travaillerait aussi une gamme K Turbo orientée performances/prix. Les OPPO K15 Turbo et K15 Turbo Pro auraient déjà fait un passage par TENAA, avec des détails sur les plateformes (Dimensity) et plusieurs variantes RAM/stockage.

D’après les informations relayées, OPPO pourrait donc organiser avril en deux temps :

début avril : K15 Turbo/Turbo Pro (et potentiellement une tablette compacte),

fin avril : Find X9 Ultra + X9s Pro (et la tablette plus premium).

OPPO ne voudrait pas lancer « seulement » des smartphones. Des fuites évoquent une Pad Mini compacte et performante, ainsi qu’une Pad 5 Pro plus haut de gamme — avec une logique de lancement alignée sur les deux vagues d’avril.

C’est cohérent avec la stratégie actuelle des constructeurs chinois : créer des « moments » écosystème (téléphone, accessoires et tablette), plutôt que des sorties isolées.

Et hors de Chine ? Le Find X9 Ultra garderait une ambition internationale

La dernière pièce, c’est la portée : plusieurs médias européens indiquent que OPPO viserait aussi un lancement international du Find X9 Ultra (avec une fenêtre évoquée autour du T2 selon les marchés).

Reste à voir si OPPO jouera la carte d’un Ultra « global » en volume, ou d’une disponibilité plus sélective — le genre de détail qui change tout, surtout face à Samsung, Apple et Vivo sur le segment photo premium.